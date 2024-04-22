Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог Джейсон Джей Смарт, заметив, что дальше нужно дождаться голосования за законопроект в Сенате США. И практически сразу президент Соединенных Штатов Джо Байден подпишет законопроект.

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Никаких проблем уже не должно было бы быть. Скоро помощь пойдет для Украины.

Ожидается, что не будет никаких проблем. Как проголосует Сенат, то президент на следующее утро уже подпишет законопроект. И тогда помощь сразу поедет для Украины,

– сказал Смарт.

Будет не только ATACMS

Как отметил Смарт, Соединенные Штаты начнут предоставлять Украине не только ракеты ATACMS, о которых говорилось ранее. Будет много важных вещей, которых не хватало в последнее время.

Будут не только ATACMS. Будут вещи, которых не хватало. Речь идет как о Patriot, которые защищают небо, так и в целом о ПВО. Я думаю, что это будет очень скоро,

– сказал американский политолог.

Также параллельно много денег пойдет и на другие вещи. К примеру, эта военная помощь оплачивает работу спутников, которые фотографируют последствия прилетов и тому подобное.

Военная помощь для Украины: коротко