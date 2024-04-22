Про це 24 Каналу розповів американський політолог Джейсон Джей Смарт, зауваживши, що далі потрібно дочекатися голосування за законопроєкт в Сенаті США. І практично одразу президент Сполучених Штатів Джо Байден підпише законопроєкт.

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Ніяких проблем вже не мало б бути. Скоро допомога піде для України.

Очікується, що не буде жодних проблем. Як проголосує Сенат, то президент наступного ранку вже підпише законопроєкт. І тоді допомога одразу поїде для України,

– сказав Смарт.

Буде не лише ATACMS

Як наголосив Смарт, Сполучені Штати почнуть надавати Україні не лише ракети ATACMS, про які говорилося раніше. Буде багато важливих речей, яких не вистачало останнім часом.

Будуть не лише ATACMS. Будуть речі, яких не вистачало. Йдеться як про Patriot, які захищають небо, так і загалом про ППО. Я думаю, що це буде дуже скоро,

– сказав американський політолог.

Також паралельно багато грошей піде і на інші речі. До прикладу, ця військова допомога оплачує роботу супутників, які фотографують наслідки прильотів тощо.

Військова допомога для України: коротко