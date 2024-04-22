Как пояснил глава норвежского правительства усиление помощи связано с острой потребностью нашего государства в вооружении. Для этого страна начала специальную программу с названием "Нансен".

Интересно Зеленский анонсировал подписание новых соглашений по безопасности: о каких странах речь

Норвегия передаст миллиарды крон на ПВО

Стьоре отметил, что каждое утро в новостях сообщают о российских ракетах и беспилотниках, которые поражают гражданские здания, энергетические установки и убивают множество людей в Украине.

Норвежский премьер также отметил, что Украина смогла защитить себя от последствий этих атак, но "у нее заканчивается топливо". Именно поэтому, по словам Стьоре, Норвегия теперь будет выделять миллиарды на противовоздушную оборону нашего государства.

Частично для этого использовалась программа "Нансен", но в пересмотренном бюджете мы также выделим достаточно средств, чтобы Норвегия изначально участвовала в этой инициативе,

– заявил глава правительства Норвегии.

Обратите внимание! Программа "Нансен" – это норвежский пакет поддержки Украины. Программа предусматривает военную и гражданскую поддержку на сумму 75 миллиардов норвежских крон (5,14 миллиарда долларов США) в течение пяти лет.

Стьоре отметил, что значительная сумма средств будет выделена на усиление украинской ПВО, не уточнив точную цифру. Политик заявил, что дальнейшие детали будут предоставлены, когда будет представлен пересмотренный бюджет.

Премьер Норвегии также подчеркнул, что хотя расходы могут быть значительными, необходимо инвестировать в поддержание мира и свободы. Он подчеркнул, что Украина и ее народ несут в борьбе за это основное бремя.

Норвегия планирует предоставить Украине 22 истребителя F-16