По данным журналистов Nettavisen, 12 из этих самолетов находятся в уже пригодном к использованию состоянии. Соединенные Штаты, которые являются страной-производителем истребителей, уже дали свое добро на эту передачу F-16.

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Норвегия может передать Украине F-16

По данным Nettavisen, Норвегия получила разрешение от США на поставку Украине 22 истребителей F-16 вместе с двигателями, вспомогательными материалами, инструкторами, запасными частями и другим необходимым оборудованием.

Важно отметить, что не все 22 истребителя находятся в полностью рабочем состоянии, некоторые из них предназначены для использования запасных частей или для ремонта других самолетов.

В материале Nettavisen говорится, что 12 норвежских истребителей F-16, которые планировали продать американской компании Draken International, все еще могут быть пригодными к полетам. Контракт на продажу был официально подписан в декабре 2021 года.

Соглашение о продаже с Draken International, похоже, не будет реализовано, а самолеты, которые должны были быть использованы для тренировок в США, вместо этого будут привлечены для защиты воздушного пространства Украины,

– пишут журналисты.

В публикации конкретных сроков поставки норвежских истребителей в Украину не назвали. Однако ожидается, что эта поставка не состоится до саммита НАТО в Вашингтоне, запланированного на июль 2024 года.

Обратите внимание! Летом 2023 года Норвегия официально подтвердила свое участие в коалиции F-16, однако конкретное количество истребителей, которые она предоставит Украине, публично не разглашалось. Сообщения норвежских СМИ указывали на то, что вклад, вероятно, будет состоять примерно из пяти – десяти самолетов.

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