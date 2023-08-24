Об этом сообщает телеканал TV 2 со ссылкой на несколько источников. Таким образом, Норвегия стала третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая предоставляет Украине боевые самолеты F-16.
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"Несколько независимых источников подтвердили, что Норвегия решила подарить Украине F-16", – говорится в сообщении.
Отмечают, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре приехал с визитом в Украину в День Независимости, 24 августа.
Передача F-16 Украине: последние новости
- Дания начала обучение первой группы украинских пилотов на истребителях F-16: 8 украинских летчиков уже прибыли на датскую военную авиабазу в Скридструпе.
- Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что пилоты учатся на F-16 в Великобритании и Швеции.