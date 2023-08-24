Про це повідомляє телеканал TV 2, з посиланням на кілька джерел. Таким чином Норвегія стала третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка надає Україні бойові літаки F-16.

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"Кілька незалежних джерел підтвердили, що Норвегія вирішила подарувати Україні F-16", – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре приїхав з візитом до України у День Незалежності, 24 серпня.

Зверніть увагу! Нідерланди та Данія пообіцяли подарувати 61 літак — 42 та 19 відповідно. Раніше у Повітряних силах повідомляли, що для того, аби замінити старий авіаційний парк, Україні необхідно 128 винищувачів. Саме стільки літаків прописано у візії Повітряних сил, складеній ще до повномасштабного вторгнення та скорегованій під час війни.

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