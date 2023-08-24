Про це повідомляє телеканал TV 2, з посиланням на кілька джерел. Таким чином Норвегія стала третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка надає Україні бойові літаки F-16.
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"Кілька незалежних джерел підтвердили, що Норвегія вирішила подарувати Україні F-16", – йдеться у повідомленні.
Зазначають, що прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре приїхав з візитом до України у День Незалежності, 24 серпня.
Передача F-16 Україні: останні новини
- Данія почала навчання першої групи українських пілотів на винищувачах F-16: 8 українських льотчиків вже прибули на данську військову авіабазу у Скрідструпі.
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що пілоти навчаються на F-16 у Великій Британії та Швеції.