Об этом по результатам заседания сообщил председатель Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Впрочем, ни марки ракет, ни их количества не называют.

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Что в планах

По словам генерала, во время заседания министры неоднократно говорили о потребностях Украины – прежде всего в системах ПВО и артиллерийских боеприпасах. Роберт Бригер отметил, что передача этой помощи будет определяющей на ближайшие месяцы.

На этот раз встреча действительно достигла успеха в том, что предоставила четкие перспективы по объемам и количеству поддержки, которую могут предоставить отдельные страны-члены ЕС,

– сказал генерал.

Он отметил, что между государствами-членами ЕС был высокий уровень прозрачности, чтобы обеспечить быструю координацию в будущем. Сейчас Италия рассматривает возможности передачи ракет средней дальности.

"Были упомянуты цифры, на которых я не могу останавливаться подробно, но, как всегда, речь идет об артиллерийских боеприпасах, системах противовоздушной обороны и защите этих поставок в Украину", – сообщил он.

Что говорят в самой Италии

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни не раскрыл детали переговоров и не ответил, готовит ли его страна новый пакет помощи. По его словам, министр обороны Италии сейчас работает над этим вопросом.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине, чтобы дать ответы, в том числе через инструменты, которые мы имеем. Министр Крозетто работает, и я повторяю, что он сделает все, что в его силах", – сказал Антонио Таяни.

Помощь Украине влияет на врага

Во время Ставки Владимир Зеленский сказал, что россияне стремятся продемонстрировать хоть какие-то победы к 9 мая. Но теперь у них есть еще одна причина спешить – их "подгоняют положительные решения друзей Украины".

"Нашим воинам сложно, но поступление необходимой помощи выровняет ситуацию. Именно поэтому поддержка конкретным оружием, которая есть у наших партнеров, необходима нам безотлагательно", – высказался президент.