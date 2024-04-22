Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, что наступательные действия украинских военных могут быть многоплановыми и разноуровневыми. Все зависит от средств поражения, которых должно быть достаточное количество.
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Куда применить оружие
Роман Свитан подчеркнул, что, имея одну ракету с дальностью 5 тысяч километров, невозможно решить большинство вопросов.
А если у вас есть 5 тысяч ракет с дальностью 100 километров, они могут решить вопрос, выполняя задачу отсечения логистических цепочек противника. Поэтому наступательные операции в этом году можно будет планировать в зависимости от модификаций вооружений, которые нам передадут, и обязательно от их количества,
– отметил военный эксперт.
Он не согласен с теми обозревателями, которые видят только оборонный механизм передачи вооружений, поскольку Украина имеет достаточное количество европейского вооружения для обороны.
Американская помощь – это серьезные цифры. До 50 миллиардов из 60 предоставленных США – это непосредственная помощь именно со средствами поражения, поэтому эти средства могут быть развернуты на наступательное направление, особенно когда появятся самолеты и дальние ракеты, хотя бы даже стокилометровые,
– сказал Свитан.
Он добавил, что в 2023 году не удалось выполнить контрнаступательную операцию именно из-за отсутствия дальних средств поражения, поэтому украинские военные продвинулись максимум на 15 километров.
Задача – Крым
В конце лета есть возможность провести еще одну операцию с общим направлением на Крым, поскольку направления стратегических ударов не изменились.
Все будет зависеть от того, сколько будет самолетов и с какой дальностью будет ракетное вооружение к ним. У нас есть возможность в этом году выполнить такую же задачу в сторону Крыма, как и в прошлом году,
– подытожил летчик-инструктор.
Помощь Украине от партнеров
- Швеция рассматривает возможность финансирования и закупки необходимых для Украины систем ПВО, а также – передачи зенитно-ракетных комплексов RBS 70, которые эффективно работают в условиях противодействия термическими ловушками или средствами РЭБ.
- Летом 2024 года Дания передаст Украине истребители F-16. Эти самолеты являются мобильными средствами противовоздушной обороны, которые эффективно ведут борьбу с крылатыми ракетами и дронами и помогут разгрузить нашу противовоздушную оборону.
- В рамках очередной партии военной поддержки Литва передала Украине легкий штурмовик L-39ZA "Альбатрос".
- Также Украина ожидает уже в ближайшее время военную помощь от США в виде 61 миллиарда долларов. В этот пакет входят и ракеты ATACMS, однако пока неизвестно, согласует ли Байден их передачу.