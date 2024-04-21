Это подчеркнул посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен. Он пояснил, что речи о том, что договоренности не будут соблюдены, и быть не может.

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"Не волнуйтесь. Самолеты для Украины точно будут. Это весь наш парк F-16, который мы сейчас выводим из эксплуатации", – сказал Миккельсен.

Посол объяснил, что сейчас Дания расформировывает свой парк, ведь готовится получить новое поколение самолетов – F-35.

"Нечего волноваться. F-16 будут доставлены, как и обещали", – подчеркнул он.

Ориентировочные временные рамки передачи самолетов

А вот на уточняющий вопрос когда же в конце концов Украина получит самолеты, посол процитировал премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая обещала, что истребители F-16 передадут летом 2024 года.

Поэтому и Миккельсен заметил, что несмотря на то, что пока точно не известно, когда это будет, но абсолютоно точно это произойдет летом.

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