Об этом 24 Каналу авиационный эксперт Константин Криволап, добавив, что F-16 – мощное средство ПВО. Но для содержания самолетов надо серьезную инфраструктуру и соответствующее техническое обслуживание.

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"Если мы получим F-16, то они будут отгонять Су-34 и Су-35. Россияне, понимая, что это уже совсем скоро произойдет, максимально используют окно возможности, чтобы нанести максимальное поражение", – сказал Константин Криволап.

Недостаточно просто подготовить пилотов

Прежде чем получить самолеты, Украина должна создать всю необходимую инфраструктуру. Именно с этим у нас были серьезные задержки. Ведь самолеты передадут бесплатно – это военная помощь. Зато инфраструктура и их обслуживание – дело Украины.

Кроме этого, надо очень серьезно подготовить технический персонал, потому что после одного часа полета, F-16 требует 16 часов обслуживания. Это разные специалисты, каждый из которых делает свое дело.

Представим, что нам завтра передадут F-16, а у нас нет защиты аэродромов, не хватает тех же Patriot. Россияне уже сейчас пытаются уничтожить все, что может быть похоже на инфраструктуру для F-16. Поэтому без Patriot, без серьезной многоэшелонированной системы защиты, ничего хорошего не будет,

– заметил авиационный эксперт.

Итак, прежде чем запускать самолеты, надо выстроить целую систему и серьезно подготовиться. Также стоит упомянуть об уничтожении российских радиолокационных систем дальнего наблюдения. Благодаря этим средствам оккупанты пытались мониторить воздушное пространство Украины.

Я думаю, что это была подготовка, зачистка инфраструктуры, чтобы россияне не понимали, что мы будем делать дальше, как именно спрячем F-16 и как вообще будем с ними работать,

– добавил Константин Криволап.

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