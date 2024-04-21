Про це 24 Каналу авіаційний експерт Костянтин Криволап, додавши, що F-16 – потужний засіб ППО. Але для утримання літаків треба серйозну інфраструктуру та відповідне технічне обслуговування.

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"Якщо ми отримаємо F-16, то вони відганятимуть Су-34 і Су-35. Тому росіяни, розуміючи, що це вже зовсім скоро станеться, максимально використовують вікно можливості, щоб завдати максимального ураження", – сказав Костянтин Криволап.

Недостатньо просто підготувати пілотів

Перш ніж отримати літаки, Україна має створити всю необхідну інфраструктуру. Саме з цим у нас були серйозні затримки. Адже літаки передадуть безплатно – це військова допомога. Натомість інфраструктура та їхнє обслуговування – справа України.

Крім цього, треба дуже серйозно підготувати технічний персонал, тому що після однієї години польоту, F-16 потребує 16 годин обслуговування. Це різні спеціалісти, кожен з яких робить свою справу.

Уявимо, що нам завтра передадуть F-16, а в нас немає захисту аеродромів, не вистачає тих же Patriot. Росіяни вже зараз намагаються знищити все, що може бути схоже на інфраструктуру для F-16. Тому без Patriot, без серйозної багатоешелонованої системи захисту, нічого хорошого не буде,

– зауважив авіаційний експерт.

Отже, перш ніж запускати літаки, треба вибудувати цілу систему та серйозно підготуватися. Також варто згадати про знищення російських радіолокаційних систем дальнього спостереження. Завдяки цим засобам окупанти намагалися моніторити повітряний простір України.

Я думаю, що це була підготовка, зачистка інфраструктури, щоб росіяни не розуміли, що ми робитимемо далі, як саме сховаємо F-16 та як взагалі будемо з ними працювати,

– додав Костянтин Криволап.

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