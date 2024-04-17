Нагадаємо, 17 квітня військова частина у Мордовії зазнала атаки безпілотників. За даними джерел, це була спецоперація Головного управління розвідки.

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Які особливості РЛС "Контейнер"

Строк від початку розробки до переходу на повноцінне бойове чергування зайняв досить багато часу.

Яr зазначає видання Defense Espress, розробка та виготовлення 29Б6 "Контейнер" відбувались з 1995 по 2000 рік, з 2002 по 2012 роки йшли випробування та відповідно доведення цієї станції до необхідної кондиції. А ось вже "повноцінне" бойове чергування цієї станції, за словами російських пропагандистів, стартувало лише в 2019 році.

Ця станція фактично є найпотужнішим радаром в розпорядженні Росії. Так вона ж ще й існує в одиничному екземплярі. Цікаво, що російські пропагандисти в своїх публікаціях навіть "плутались в свідченнях" і щодо того, яку ж максимальну дальність виявлення все ж має 29Б6 "Контейнер", і на які саме цілі "заточена" ця РЛС. Відповідно до одних даних – до 2000 кілометрів включно, із призначенням виявляти балістичні та крилаті ракети, за іншою – аж до 2800 кілометрів, із здатністю нібито виявляти навіть літаки типу F-35.

Черговий удар по "Контейнеру"