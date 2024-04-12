Однако вместе с признанием важности этого шага, он также обратил внимание на вызовы, которые стоят перед украинскими пилотами в процессе перехода на современные истребители. Каволи подчеркнул сложность обучения на английском языке и адаптацию к новым технологиям.
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Вопрос предоставления F-16 для Украины
В Конгрессе США состоялись слушания, на которых обсуждалась ситуация в Украине и вопрос предоставления стране истребителей F-16. Обсуждение сосредотачивалось на важности этой инициативы для стратегической безопасности региона и наибольших трудностях, возникающих в процессе обучения украинских пилотов на этих самолетах.
Каволи опроверг сообщения СМИ, что истребители F-16 уже не актуальны для Украины. Наоборот, он отметил важность этих самолетов для украинской армии и выразил поддержку их предоставлению.
Он также отметил, что украинским пилотам нелегко перейти с самолетов советского типа на истребители четвертого поколения.
Особенно сложно перейти от старых самолетов советской эпохи к современному самолету четвертого поколения, такого как F-16. Мы работаем над этим вместе с украинскими союзниками, и эта инициатива будет чрезвычайно ценной для них,
– заявил генерал.
На вопрос конгрессмена Гименеза относительно того, почему США не предоставляют Украине самолеты F-16, заместитель главы Пентагона Селест Волландер заявила, что европейские партнеры готовы полностью удовлетворить потребности Украины в авиации.
В чем трудность освоения новых самолетов
Также во время обсуждения затронули вопрос об обучении украинских пилотов на F-16. Конгрессмен Дон Дейвис выразил обеспокоенность относительно возможности украинских пилотов полноценно овладеть этими самолетами.
Генерал Каволи ответил конгрессмену, что одним из самых больших вызовов в тренировке украинских пилотов является овладение английским языком, а также адаптация к новым технологиям.
Важным в этом, поверите вы или нет, является знание английского языка и его изучение. Это первый шаг,
– подчеркнул он.
Кроме того, Каволи отметил, что не все пилоты, которые прибывают на обучение, имеют достаточную базовую подготовку для полетов на F-16. Те, кто уже имеет опыт, могут переходить непосредственно на эти самолеты, а остальные проходят базовую летную подготовку.
Главнокомандующий объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе заметил, что США – не единственная страна, которая тренирует украинских пилотов на современных истребителях. По его словам, в этом направлении активно работают также Дания и Нидерланды.
На вопрос, могут ли союзники тренировать больше пилотов для Украины, Каволи ответил, что в Украине не хватает военных авиаторов.
"Ограничивающим фактором по количеству, которую мы сейчас готовим, является наличие украинских пилотов. Украинцы тщательно просчитали, сколько пилотов они могут отправить, и при этом поддерживать надлежащий уровень боевой активности внутри Украины. И это то, что определяет фактический размер подготовки или количество пилотов в рабочем конвейере", – заявил генерал.
Предоставление Украине F-16: последние новости
- США предоставили разрешение Норвегии на передачу Украине 22 истребителей F-16 вместе с двигателями, вспомогательным оборудованием, инструкторами, запасными частями и другим необходимым оборудованием.
- Представитель Воздушных сил Илья Евлаш рассказал, что украинские пилоты находятся на завершающих этапах обучения. Говорится о тех, которые проходят подготовку в Дании и США. Сейчас они отрабатывают удары по малоразмерным целям.
- Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украине в этом году передадут лишь 10% истребителей от необходимого количества.