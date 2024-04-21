На цьому наголосив посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен. Він пояснив, що мови про те, що домовленостей не буде дотримано, і бути не може.
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"Не хвилюйтесь. Літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, який ми наразі виводимо з експлуатації", – сказав Міккельсен.
Посол пояснив, що наразі Данія розформовує свій парк, адже готується отримати нове покоління літаків – F-35.
"Нема чого хвилюватись. F-16 будуть доставлені, як і обіцяли", – наголосив він.
Орієнтовні часові рамки передачі літаків
А ось на уточнююче питанння коли ж зрештою Україна отримає літаки, посол процитував прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, яка обіцяла, що винищувачі F-16 передадуть влітку 2024 року.
Тож і Міккельсен зауважив, що попри те, що наразі точно не відомо, коли це буде, але абсолютоно точно це відбудеться влітку.
Більше про допомогу Данії
- Данія надійний союзник України, яка постійно надає нашій країні військову та гуманітарну допомогу та підтримує санкції проти Росії.
- Окрім того, що Данія приєдналася до авіаційної коаліції з навчання та передачі винищувачів F-16, країна вже надала Україні артилерію.