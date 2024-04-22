Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, що наступальні дії українських військових можуть бути багатоплановими та різнорівневими. Все залежить від засобів ураження, яких має бути достатня кількість.

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Куди застосувати зброю

Роман Світан підкреслив, що, маючи одну ракету із дальністю 5 тисяч кілометрів, неможливо вирішити більшість питань.

А якщо у вас є 5 тисяч ракет із дальністю 100 кілометрів, вони можуть розв'язати питання, виконуючи завдання відсікання логістичних ланцюжків супротивника. Тому наступальні операції цього року можна буде планувати залежно від модифікацій озброєнь, які нам передадуть, і обов'язково від їхньої кількості,

– зауважив військовий експерт.

Він не погоджується із тими оглядачами, які бачать лише оборонний механізм передачі озброєнь, оскільки Україна має достатню кількість європейського озброєння для оборони.

Американська допомога – це серйозні цифри. До 50 мільярдів з 60 наданих США – це безпосередня допомога саме із засобами поразки, тому ці кошти можуть бути розгорнуті на наступальний напрямок, особливо коли з'являться літаки і дальні ракети, хоча б навіть стокілометрові,

– сказав Світан.

Він додав, що у 2023 році не вдалося виконати контрнаступальну операцію саме через відсутність далеких засобів поразки, тому українські військові просунулися максимум на 15 кілометрів.

Завдання – Крим

Наприкінці літа є можливість провести ще одну операцію із загальним напрямком на Крим, оскільки спрямування стратегічних ударів не змінилися.

Все залежатиме від того, скільки буде літаків та з якою дальністю буде ракетне озброєння до них. У нас є можливість цього року виконати таке ж завдання у бік Криму, як і минулого року,

– підсумував льотчик-інструктор.

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