Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що має бути проведена комплексна робота – із застосуванням літаків F-16 та зенітно-ракетних комплексів, які мають найбільшу дальність застосування. Але оскільки американці не наважуються поки дати необхідне озброєння, доводиться використовувати С-200.

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Зброя з великою дальністю

Романенко сказав, що ВМС вирішили застосувати ЗРК С-200, адже він б’є до 300 кілометрів. Він важкий та старий, але якщо все робити професійно, показує гарні результати.

Щоб боротися із керованими авіаційними бомбами, треба збивати носії чи бити по аеродромах. Для аеродромів потрібні ATACMS та F-16. Щоб збивати ворожі носії у повітрі, потрібна авіація і зенітно-ракетні комплекси з великою дальністю,

– наголосив військовий експерт.

Він підкреслив, що Повітряні сили готові ефективно застосовувати надану зброю.

Росіяни швидко вчаться на помилках

Романенко зауважив, що американці забороняють застосовувати їхні ЗРК Patriot над територією Росії.

Це зміни. У свій час ми збили аж 5 літальних апаратів – гелікоптерів та літаків – над її територією. Тому зараз ми працюємо з нашим "дідусем" С-200. Його реанімували, відновили – і ефективно застосували (проти російського Ту-22МЗ – 24 Канал),

– сказав він.

Експерт вважає, що ефективно застосувати надану Україні зброю виходить тоді, коли росіяни, не продумавши, використовують свої літальні апарати. Однак вони вчаться дуже швидко.

Не треба з ранку до вечора робити з росіян суцільних дурнів. Там є професіонали, які аналізують, щоб не потрапити в такого роду халепу, як з А-50, бо вони й досі не можуть відновити чергування,

– відзначив Ігор Романенко.

За його словами, якщо Україні нададуть необхідну для захисту неба і землі зброю, окупанти будуть використовувати свої стратегічні літаки на більших відстанях від України. А це означає, що вони зможуть менше накривати територію своїми ракетами.

Збиття російських літаків