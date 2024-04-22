Далі ще допомогу має ухвалити Сенат і підписати Джо Байден. Голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер пояснював, коли це може трапитись.
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В ISW пояснили, як допомога США вплине на поле бою
Марк Ворнер заявив 21 квітня, що військова допомога Україні від США, включно з ATACMS, може бути доставлена Україні до кінця наступного тижня, якщо Сенат ухвалить законопроєкт про додаткові асигнування 23 квітня, а президент США Джо Байден підпише його до 24 квітня.
В ISW пригадують слова Володимира Зеленського, який сказав, що швидка передача допомоги від Сполучених Штатів може дозволити Збройним Силам України стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу.
ISW продовжує оцінювати, що українські війська можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні, очікуючи на безпекову допомогу США, яка дозволить Україні стабілізувати фронт, але вони, ймовірно, зможуть притупити поточний російський наступ, якщо припустити, що американська допомога надійде швидко,
– кажуть аналітики.
Вони припустили, що російські війська, ймовірно, зможуть активізувати поточні наступальні операції та ракетні удари та удари безпілотників у найближчі тижні, щоб використати вікно, яке закривається обмеженнями українських матеріальних засобів.
Що прогнозують після надання допомоги Україні
- Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що передача військової допомоги від США кардинально вплине на перебіг перспектив ведення боїв найближчим часом. За словами військового, коли вона з'явиться, то можна планувати військові операції. Зокрема, на конкретних напрямках і контрнаступальні дії. Ба більше, це дуже демотивує російське військо.
- Згодом Володимир Зеленський розповів, що це шанс на "перемогу". Президент сказав, що ця підтримка дійсно зміцнить збройні сили.
- Український лідер також сказав, що сподівається, що українські військові готуються до відбиття російського наступу влітку. Ба більше, ЗСУ будуть відповідати на майбутні наступальні дії окупантів.