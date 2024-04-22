Далі ще допомогу має ухвалити Сенат і підписати Джо Байден. Голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер пояснював, коли це може трапитись.

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В ISW пояснили, як допомога США вплине на поле бою

Марк Ворнер заявив 21 квітня, що військова допомога Україні від США, включно з ATACMS, може бути доставлена Україні до кінця наступного тижня, якщо Сенат ухвалить законопроєкт про додаткові асигнування 23 квітня, а президент США Джо Байден підпише його до 24 квітня.

В ISW пригадують слова Володимира Зеленського, який сказав, що швидка передача допомоги від Сполучених Штатів може дозволити Збройним Силам України стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу.

ISW продовжує оцінювати, що українські війська можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні, очікуючи на безпекову допомогу США, яка дозволить Україні стабілізувати фронт, але вони, ймовірно, зможуть притупити поточний російський наступ, якщо припустити, що американська допомога надійде швидко,

– кажуть аналітики.

Вони припустили, що російські війська, ймовірно, зможуть активізувати поточні наступальні операції та ракетні удари та удари безпілотників у найближчі тижні, щоб використати вікно, яке закривається обмеженнями українських матеріальних засобів.

Що прогнозують після надання допомоги Україні