Глава держави однозначно заявив, що надію будь-що втрачати не можна. В іншому випадку можна втратити все.

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Без надії не обійтися

Зеленський наголосив, що зневіра може призвести до згуби держави та безпечного майбутнього для дітей України.

Я кажу Вам, як батько, я втрачу все. Який приклад ми покажемо нашим дітям, якщо опустимо руки – і вони втратять своє майбутнє у незалежній Україні,

– сказав президент.

Політик нагадав, що під загрозою не лише існування нашої країни як незалежної держави. Існує ризик зникнення української нації як такої.

Зеленський зазначив, що Україна вже пройшла через багато випробувань. Він додав, що складні і жорстокі моменти були також і в історії США. Президент навів у приклад період Франкліна, коли американці виборювали свою незалежність. Глава держави каже, що й тоді було багато скепсису, однак існував кулак людей, які не здавалися. І саме завдяки цьому світ зараз має таку велику демократію як Сполучені Штати Америки.

"Ми не маємо права здаватися", – підсумував Зеленський.

Україна має вистояти

У цьому ж інтерв'ю президент розповів, що Україна готується відбивати російський наступ. Задля того, щоб мати успіх, їй потрібна зброя союзників.

Вже влітку, у червні, Росія планує почати масштабну контрнаступальну операцію. До цього окупанти хочуть захопити Часів Яр, що полегшить їм просування Донеччиною.

Зеленський висловив сподівання, що озброєння від США надійде вчасно, і захисники зможуть відстояти місто, а потім і розбити плани ворога на літо.

Нагадаємо, що 20 квітня Палата представників проголосувала за законопроєкт, який передбачає фінансування військової допомоги Україні. Вже 23 квітня документ розглянуть у Сенаті, а тоді відправлять на підпис Джо Байдену.

У США заявили, що зброю Україні нададуть негайно, як тільки Конгрес проголосує за законопроєкт.