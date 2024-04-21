Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів в ефірі телемарафону, що американська допомога кардинально вплине на перебіг перспектив ведення боїв найближчим часом, пише 24 Канал.

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Як допомога США вплине на фронт

З її появою уже можна планувати військові операції: на конкретних напрямках і контрнаступальні дії. Це в будь-якому випадку дуже сильно мотивує військо і дуже демотивує російське військо,

– заявив Тимочко.

Він додав, що дуже важливо, що нарешті погодили освоєння тих коштів, які давно закладались у бюджеті.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ відзначив, що важливо також, що частина конфіскованих російських активів йде на підтримку України та компенсацію видатків підтримки.

Що цьому передувало