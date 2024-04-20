Такою думкою з 24 Каналом поділився кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що донедавна єдності серед політиків не було. Тому це перший серйозний прецедент, коли такі великі кошти можуть надійти в Україну.

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Рішення США може вплинути на ЄС

Варто нагадати, що вся сума заморожених активів Росії становить приблизно 300 мільярдів доларів. Їх зберігають в західних інституціях, але в США ця сума значно менша, ніж в Європі.

Проте це однозначно великий плюс, тому що всі інші партнери орієнтуються саме на те, як проголосують у Вашингтоні. Після цього, наприклад, в Європейському Союзі також можуть ухвалити подібні рішення,

– зауважив експерт-міжнародник.

Були побоювання щодо того, що ці кошти не вдасться використати для допомоги Україні, могли виникнути проблеми з різними процедурами, судові позови. Але наразі є позитивні сигнали від конгресменів, що все-таки гроші спрямують на актуальні потреби.

Зараз це дуже важливо, бо наша держава почала дедалі більше потребувати коштів, особливо з огляду на те, що може початися нова фаза війни,

– додав Станіслав Желіховський.

Однак ці кошти не замінять основної допомоги від США на суму 60 мільярдів доларів, яку Конгрес також схвалив 20 квітня. Саме від неї залежить, як відбуватимуться бойові дії, як функціонуватиме наша держава в контексті її економічного та фінансового секторів.

Також це важливо як підтвердження політичної підтримки з боку США. Позитивне голосування підтверджує, що країна надалі залишається нашим союзником.

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