G7 не домовилися

Після безрезультатних дебатів учасники зробили спільну заяву у якій висловили готовність допомогти Україні.

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Ми підтверджуємо нашу рішучість забезпечити, щоб Росія заплатила за шкоду, яку вона завдала Україні. Суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими до того часу відповідно до наших правових систем,

– сказали вони.

Також вони наголосили, що продовжать працювати над створенням єдиної стратегії передачі коштів на користь нашої держави.

Ми продовжуватимемо працювати над усіма можливими шляхами, за допомогою яких заморожені російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України відповідно до міжнародного права та наших відповідних правових систем, з метою інформування наших лідерів перед самітом в Апулії у червні,

– йдеться у спільній заяві.

Які розбіжності

Вашингтон підтримав ідею повної конфіскації російських активів, тоді як європейські країни побоюються, що є порушенням міжнародного права. Наприклад президент Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що такі рішення США викликають занепокоєння у юристів.

Перехід від заморожування активів до їх конфіскації та розпорядження ними – це те, на що потрібно дивитися дуже уважно… Порушення міжнародного порядку, який ви хочете захистити, і поваги якого очікуєте від Росії,

– сказала вона.

Європейські країни пропонують віддати Україні лише прибуток від російських активів, проте цих коштів недостатньо враховуючи затримку фіндопомоги від США.

Ми обговорюємо кілька різних варіантів. Один із них – це конфіскація, а інший – надання застави або навіть використання несподіваних прибутків або відсотків від цих активів для фінансування позики,

– сказав міністр фінансів США Уоллі Адейемо.

Мінфін Франції Бруно Ле Мер пояснив, що дохід від активів становить приблизно 3 – 5 мільярдів євро на рік, залежно від відсоткових ставок.