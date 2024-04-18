G7 не договорились

После безрезультатных дебатов участники сделали совместное заявление, в котором выразили готовность помочь Украине.

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Мы подтверждаем нашу решимость обеспечить, чтобы Россия заплатила за вред, который она нанесла Украине. Суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор в соответствии с нашими правовыми системами,

– сказали они.

Также они отметили, что продолжат работать над созданием единой стратегии передачи средств в пользу нашего государства.

Мы будем продолжать работать над всеми возможными путями, с помощью которых замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины в соответствии с международным правом и наших соответствующих правовых систем, с целью информирования наших лидеров перед саммитом в Апулии в июне,

– говорится в совместном заявлении.

Какие разногласия

Вашингтон поддержал идею полной конфискации российских активов, тогда как европейские страны опасаются, что является нарушением международного права. Например, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что такие решения США вызывают беспокойство у юристов.

Переход от замораживания активов к их конфискации и распоряжению ими – это то, на что нужно смотреть очень внимательно... Нарушение международного порядка, который вы хотите защитить, и уважения которого ожидаете от России,

– сказала она.

Европейские страны предлагают отдать Украине только прибыль от российских активов, однако этих средств недостаточно учитывая задержку финпомощи от США.

Мы обсуждаем несколько различных вариантов. Один из них – это конфискация, а другой – предоставление залога или даже использование неожиданных доходов или процентов от этих активов для финансирования займа,

– сказал министр финансов США Уолли Адейемо.

Минфин Франции Бруно Ле Мэр объяснил, что доход от активов составляет примерно 3 – 5 миллиардов евро в год, в зависимости от процентных ставок.