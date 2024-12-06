Коли в Україну надійде ця допомога

Денис Шмигаль повідомив, що перші 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів Україна отримає уже наступного року, повідомляє 24 Канал з посиланням на годину запитань до прем'єр-міністра.

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Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України Держава утворила міжнародний реєстр збитків в межах створення міжнародного компенсаційного механізму. Ворог, Росія, має заплатити кожному українцю за знищене, втрачене пошкоджене майно, за всі ці руйнування, які ми отримали через російську агресію.

Як уточнив Шмигаль, зараз триває юридична процедура для створення відповідного компенсаційного механізму.

Поки ми працюємо над конфіскацією російських заморожених активів,

– наголосив прем'єр.

Нагадаємо! Україна отримає від ЄС та G7 кредит на майже 50 мільярдів доларів. Однак, "гасити" цю позику будуть з доходу від заморожених російських активів.