Об этом Поль Йонсон заявил по прибытии на заседание министров иностранных дел и обороны в Люксембурге, передает корреспондентка 24 Канала.

Смотрите также Решение могут ускорить: когда будет окончательно принята помощь от США

"Мы готовы поддержать немецкую инициативу, но преимущественно финансово", – сказал он.

Передача RBS 70

Глава Минобороны Швеции говорит, что Украина нуждается в большем количестве артиллерийских снарядов, а также новых систем для защиты неба. Со своей стороны Швеция может передать зенитно-ракетные комплексы RBS 70.

Сейчас мы сосредоточены на финансовом вкладе, а также, возможно, на RBS 70, потому что это могло бы облегчить некоторое давление на системы Patriots,

– сказал он.

Справка. RBS 70 – переносной зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия. Устройство командно-управляемое, управление ракетой происходит лазером. Его ключевое преимущество – возможность эффективно работать в условиях противодействия термическими ловушками или средствами РЭБ.

Санкции против России

В то же время министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил о работе над 14-м пакетом санкций против России. Швеция выступает за введение новых ограничений, которые повлияют на российскую экономику.

"Мы позаботимся о том, чтобы включить как запрет на импорт сжиженного природного газа, так и меры по его ограничению российского теневого флота", – сказал Тобиас Бильстрем.

Германия ищет дополнительные ПВО для Украины: что известно