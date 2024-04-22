Об этом Поль Йонсон заявил по прибытии на заседание министров иностранных дел и обороны в Люксембурге, передает корреспондентка 24 Канала.
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"Мы готовы поддержать немецкую инициативу, но преимущественно финансово", – сказал он.
Передача RBS 70
Глава Минобороны Швеции говорит, что Украина нуждается в большем количестве артиллерийских снарядов, а также новых систем для защиты неба. Со своей стороны Швеция может передать зенитно-ракетные комплексы RBS 70.
Сейчас мы сосредоточены на финансовом вкладе, а также, возможно, на RBS 70, потому что это могло бы облегчить некоторое давление на системы Patriots,
– сказал он.
Санкции против России
В то же время министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил о работе над 14-м пакетом санкций против России. Швеция выступает за введение новых ограничений, которые повлияют на российскую экономику.
"Мы позаботимся о том, чтобы включить как запрет на импорт сжиженного природного газа, так и меры по его ограничению российского теневого флота", – сказал Тобиас Бильстрем.
Германия ищет дополнительные ПВО для Украины: что известно
- Politico пишет, что правительство Германии ведет переговоры со странами о новых обязательствах по противовоздушной обороне для Украины.
- В частности, министры иностранных дел и обороны Германии на прошлой неделе выступили с инициативой "Немедленные действия по противовоздушной обороне" (IAAD), в рамках которой они направили письмо союзникам с призывом к правительствам найти и профинансировать больше систем противовоздушной обороны для Украины.
- После заседания Совета Украина-НАТО в пятницу, 19 апреля, Германия заявила, что некоторые страны уже выразили заинтересованность этой инициативой.
- Отмечалось, что Дания и Нидерланды сейчас ведут переговоры о финансовой поддержке IAAD.