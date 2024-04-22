Народный депутат Ярослав Железняк рассказал 24 Каналу, что окончательное принятие помощи должно состояться во вторник, 23 апреля. Также он добавил, что задержка помощи от США никак не связана с "бездействием" Украины.

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Голоса есть "с запасом"

По словам Железняка, для того, чтобы сократить время принятия помощи от США Палата представителей условно оформит это решение, как поправки к предыдущему законопроекту о помощи Украине, Израилю, Тайваню.

Если же кто-то решит затянуть время, то помощь от США будет принята не во вторник, 23 апреля, а на 30 – 40 часов позже.

В любом случае в Сенате голоса есть "с запасом", то есть будет 70 голосов и более, при необходимых 50. До четверга (25 апреля – 24 Канал) пакет из четырех законов точно будет подписан президентом США,

– подчеркнул народный депутат.

Кто может помешать

Голосование за принятие помощи состоится во вторник, 23 апреля. Чак Шумер, лидер большинства в Сенате, собирает его на 13:00. На этом голосовании, по словам народного депутата, будет не очень дружественный для Украины сенатор Ли.

Он хочет отправить законопроект на доработку, то есть отклонить голосование. Далее – это преодоление флибустерства, чтобы как раз это не затягивали. Для этого нужно будет 60 голосов,

– отметил Железняк.

Ситуация внутри США

В США начинается большая избирательная кампания. Народный депутат объяснил, что она не только президентская, ведь полностью меняется состав Палаты представителей и одна треть Сената.

До конца ноября они будут жить этими вопросами. Хорошо, что сейчас, условно, все приняли и больше нам не нужны будут политические решения, что не менее, на уровне Конгресса,

– добавил Железняк.

Также он добавил, что в задержке помощи на полгода вины Украины нет. Это огромное стечение обстоятельств, которое никак от нас не зависит.

"Сейчас, после принятия этого законопроекта, хорошо, что мы перестали быть вопросом их внутренней гонки, но все будет зависеть от результатов выборов. Многие наши люди в Вашингтоне и за его пределами делают замечательную работу. Я надеюсь, что они не остановятся и будут системно работать в дальнейшем", – подчеркнул народный депутат.

Важный будущий шаг

В будущем, по мнению Железняка, Украине желательно стать другом Израиля, чтобы иметь долгосрочную стратегическую поддержку США.

Мы тоже выглядим для американцев, как стратегический партнер. Поэтому нам в любом случае нужно строить эту поддержку, как союзника США. Мы для этого много уже сделали,

– отметил народный депутат.

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