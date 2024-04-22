20 апреля четыре законопроекты о помощи союзным государствам, в частности Украине, были одобрены Палатой представителей. Свой голос "за" отдали 210 демократов и 101 республиканец.

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На Джонсона давят однопартийцы

Такой результат вызвал волну недовольства среди радикально настроенных республиканцев. Они обвиняют Джонсона в предательстве интересов партии из-за того, что он таки вынес на голосование помощь Украине.

Так, представительница Республиканской партии Марджори Тейлор Грин угрожает, что будет голосовать за увольнение спикера, если он не уйдет в отставку.

Если Грин и ее сторонники выполнят свою угрозу и инициируют голосование за устранение его с должности спикера, Джонсону почти наверняка придется полагаться на демократов.

Отдельные представители Демократической патии уже выразили свою готовность поддержать спикера. Так, Ро Ханна заявил, что проголосует против предложения об устранении Джонсона с поста спикера. "Я не согласен со спикером Джонсоном во многих вопросах, и я очень критически относился к нему, но здесь он поступил правильно, и он заслуживает сохранить свою должность до конца этого срока", – добавил конгрессмен.

Как реагирует сам Джонсон

Майк Джонсон со своей стороны заявил, что не волнуется из-за того, что предложение о его увольнении с должности спикера будет выдвинуто на голосование в Палате представителей.

Я должен выполнять свою работу. ... Я сделал здесь то, что, по моему мнению, было правильным, чтобы позволить Палате выполнять свою волю,

– подчеркнул чиновник в день принятия законопроектов.

Кроме того, спикер заверил, что он не разговаривал с представителями демократов, чтобы заручиться их поддержкой, в случае если однопартийцы решат его отстранить.

Также Джонсон считает, что в ноябре он все еще будет оставаться на посту спикера.

Чиновник подчеркнул важность принятия законопроектов в "опасное время".

Три наших главных противника, Россия, Иран и Китай, работают вместе и являются агрессорами по всему миру. Они представляют глобальную угрозу нашему процветанию и безопасности. Их продвижение угрожает свободному миру, и оно требует американского лидерства. Если мы закроем глаза на это прямо сейчас, последствия могут быть разрушительными,

– объяснил свою позицию Джонсон.

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