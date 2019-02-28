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      Фрэнку Гери – 90: Топ эпатажных проектов архитектора, которые нужно увидеть собственными глазами

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      Архитектору Фрэнку Гери исполняется 90 лет
      Архитектору Фрэнку Гери исполняется 90 лет / Коллаж 24 канала

      Канадский архитектор Фрэнк Гери 28 февраля празднует 90-летний юбилей. Его называют апологетом постмодернизма и деконструктивизма в архитектуре и самым влиятельным архитектором современности. Его работы смелые и дерзкие, если вы увидите их хотя бы раз в жизни – точно запомните.

      Ко дню рождения архитектора Недвижимость 24 предлагает поближе познакомиться с культовой фигурой через его незаурядные творения.

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      Здания Фрэнка Гери легко узнаваемы благодаря неординарному почерку, который он воплощает в изогнутых линиях, громоздких конструкциях из стекла и металла. Они становятся своеобразными визитными карточками городов, в которых появляются, и превращаются в места паломничества сотен тысяч туристов.

      К вашему вниманию подборка самых неординарных проектов Фрэнка Гери.

      1. Танцующий дом (Прага, Чехия)

      Если вы были в Праге, то, наверное, видели знаменитый "Танцующий дом". Фрэнк Гери проектировал его в сотрудничестве с хорватским архитектором Владо Милуничем.

      В здании с 7 наземными и 2 подземными этажами расположился обычный административно-офисный центр, а на крыше можно поужинать в роскошном французском ресторане, откуда открывается великолепная панорама города.

      Танцюючий будинок Френк Гері Чехія
      Танцующий дом, Прага, Чехия

      2. Резиденция в Санта-Монике (США)

      Собственная резиденция помогла уже немолодому архитектору обрести мировую славу.

      В 1978-м, 49-летний Гери решил перестроить свое жилище в стиле деконструктивизма. На дом Фрэнка обратили внимание не только прохожие, и заказов стало существенно больше. С тех пор и начались его непрерывные эксперименты с формой и материалом.

      Френк Гері резиденція Санта Моніка
      Резиденция Фрэнка Гери в Санта-Монике

      Френк Гері Санта Моніка резиденція
      Экстерьер резиденции Фрэнка Гэри в Санта-Монике

      3. Музей музыки и научной фантастики в Сиэтле (США)

      Было бы по меньшей мере странно, если бы музей научной фантастики соорудили в виде обычного дома с окнами и дверями.

      Интерактивной "изюминкой" музея стала звуковая лаборатория, где посетители имеют возможность творить собственную музыку.

       

      4. Музей Соломона Гуггенхайма (Бильбао, Испания)

      Проект этого музея, который открылся для посетителей в 1997, называют титановым проектом Гери. Он буквально таким и является.

      Причудливое сооружение из стекла и металла осуждали за чрезмерную эксцентричность. Оно действительно контрастирует на фоне окружающей среде и зданий рядом.

      Но именно Музей Гуггенхайма способствовал экономическому и культурному возрождению Страны Басков. Ежегодно его посещает более 1 миллиона человек.

       

      5. Музей дизайна Vitra (Вайль на Рейне, Германия)

      Это здание в далеком 1989-м стало первым проектом архитектора в Европе. Именно в том году Фрэнк Гэри стал лауреатом Притцкеровской премии – самой престижной премия в области архитектуры.

       

      6. Многофункциональный комлекс в Дюссельдорфе (Германия)

      Комплекс состоит из трех зданий белого, темно-красного и серебристого цветов.

      Для обустройства зеркального здания Гери использовал нержавеющую сталь, в которой причудливо отображаются здания рядом.

      Дюссельдорф архітектура Френк Гері
      Зеркальное здание в многофункциональном комплексе Фрэнка Гери в Дюссельдорфе

      Комплекс, который местные называют "Новой таможней", является одним из символов современного Дюссельдорфа.

       

      7. Скульптура "Рыба" (Барселона, Испания)

      Гигантскую скульптуру из позолоченной стали архитектор спроектировал специально для Летних Олимпийских Игр в Барселоне в 1992 году.

      Сооружение игриво переливается на солнце и есть в перечне наиболее популярных мест среди туристов, которые посещают Каталонию.

      В этой скульптуре Фрэнк Гери изобразил свою любимую рыбу – карпа.

       

      8. Центр здоровья мозга в Лас-Вегасе (США)

      Основатель центра Лу Руво, чтобы привлечь внимание к проблемам медицины и психического здоровья, пожелал построить максимально необычное здание. Проект Фрэнка Гери идеально для этого подходил.

      Центр здоровя мозку архітектура Лас Вегас Френк Гері
      Интерьер Центр здоровья мозга в Лас-Вегасе

      Сооружение, которое состоит из 2 корпусов: один – в виде сооружения в несколько этажей с прямыми линиями, а второй – переплетением линий напоминает извилины человеческого мозга.

       

       

      В свои 90 Фрэнк Гери продолжает работать над новыми проектами с собственным бюро Gehry Partners, и даже успевает преподавать онлайн-курс дизайна и архитектуры.

      Архитектор Фрэнк Гери празднует 90 лет: смотрите видео

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      Автор: Наталья Сколоздра
      Теги: Новости недвижимости Новости культуры Архитектура Крутые здания
      Источник: 24 канал
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