Фрэнку Гери – 90: Топ эпатажных проектов архитектора, которые нужно увидеть собственными глазами
Канадский архитектор Фрэнк Гери 28 февраля празднует 90-летний юбилей. Его называют апологетом постмодернизма и деконструктивизма в архитектуре и самым влиятельным архитектором современности. Его работы смелые и дерзкие, если вы увидите их хотя бы раз в жизни – точно запомните.
Ко дню рождения архитектора Недвижимость 24 предлагает поближе познакомиться с культовой фигурой через его незаурядные творения.
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Здания Фрэнка Гери легко узнаваемы благодаря неординарному почерку, который он воплощает в изогнутых линиях, громоздких конструкциях из стекла и металла. Они становятся своеобразными визитными карточками городов, в которых появляются, и превращаются в места паломничества сотен тысяч туристов.
К вашему вниманию подборка самых неординарных проектов Фрэнка Гери.
1. Танцующий дом (Прага, Чехия)
Если вы были в Праге, то, наверное, видели знаменитый "Танцующий дом". Фрэнк Гери проектировал его в сотрудничестве с хорватским архитектором Владо Милуничем.
В здании с 7 наземными и 2 подземными этажами расположился обычный административно-офисный центр, а на крыше можно поужинать в роскошном французском ресторане, откуда открывается великолепная панорама города.
Танцующий дом, Прага, Чехия
2. Резиденция в Санта-Монике (США)
Собственная резиденция помогла уже немолодому архитектору обрести мировую славу.
В 1978-м, 49-летний Гери решил перестроить свое жилище в стиле деконструктивизма. На дом Фрэнка обратили внимание не только прохожие, и заказов стало существенно больше. С тех пор и начались его непрерывные эксперименты с формой и материалом.
Резиденция Фрэнка Гери в Санта-Монике
Экстерьер резиденции Фрэнка Гэри в Санта-Монике
3. Музей музыки и научной фантастики в Сиэтле (США)
Было бы по меньшей мере странно, если бы музей научной фантастики соорудили в виде обычного дома с окнами и дверями.
Интерактивной "изюминкой" музея стала звуковая лаборатория, где посетители имеют возможность творить собственную музыку.
4. Музей Соломона Гуггенхайма (Бильбао, Испания)
Проект этого музея, который открылся для посетителей в 1997, называют титановым проектом Гери. Он буквально таким и является.
Причудливое сооружение из стекла и металла осуждали за чрезмерную эксцентричность. Оно действительно контрастирует на фоне окружающей среде и зданий рядом.
Но именно Музей Гуггенхайма способствовал экономическому и культурному возрождению Страны Басков. Ежегодно его посещает более 1 миллиона человек.
5. Музей дизайна Vitra (Вайль на Рейне, Германия)
Это здание в далеком 1989-м стало первым проектом архитектора в Европе. Именно в том году Фрэнк Гэри стал лауреатом Притцкеровской премии – самой престижной премия в области архитектуры.
6. Многофункциональный комлекс в Дюссельдорфе (Германия)
Комплекс состоит из трех зданий белого, темно-красного и серебристого цветов.
Для обустройства зеркального здания Гери использовал нержавеющую сталь, в которой причудливо отображаются здания рядом.
Зеркальное здание в многофункциональном комплексе Фрэнка Гери в Дюссельдорфе
Комплекс, который местные называют "Новой таможней", является одним из символов современного Дюссельдорфа.
7. Скульптура "Рыба" (Барселона, Испания)
Гигантскую скульптуру из позолоченной стали архитектор спроектировал специально для Летних Олимпийских Игр в Барселоне в 1992 году.
Сооружение игриво переливается на солнце и есть в перечне наиболее популярных мест среди туристов, которые посещают Каталонию.
В этой скульптуре Фрэнк Гери изобразил свою любимую рыбу – карпа.
8. Центр здоровья мозга в Лас-Вегасе (США)
Основатель центра Лу Руво, чтобы привлечь внимание к проблемам медицины и психического здоровья, пожелал построить максимально необычное здание. Проект Фрэнка Гери идеально для этого подходил.
Интерьер Центр здоровья мозга в Лас-Вегасе
Сооружение, которое состоит из 2 корпусов: один – в виде сооружения в несколько этажей с прямыми линиями, а второй – переплетением линий напоминает извилины человеческого мозга.
В свои 90 Фрэнк Гери продолжает работать над новыми проектами с собственным бюро Gehry Partners, и даже успевает преподавать онлайн-курс дизайна и архитектуры.
Архитектор Фрэнк Гери празднует 90 лет: смотрите видео
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