Искусство бесконечных линий: 9 сооружений Хундертвассера, которые крайне необходимо увидеть

Кем австрийца, чье имя не все решаются произносить вслух (потому здесь и язык можно сломать в четырех местах), только не называли – и волшебником, и чудаком, и "архитектурным врачом". Это все о бунтаре, который боролся против загрязнения окружающей среды коробками для людей, откуда вытесняли настоящего хозяина – природу.

Это все про – медленно, без резких движений челюстью делим слова на слоги и произносим – Фриденсрайха Хундертвассера.

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Так, имя и фамилия художника наводят ужас, особенно на людей, которые на немецком в своей жизни не произнесли ни слова. Но так было не всегда. Родился художник с менее угрожающим ФИО – Фридрих Штовассер. Постепенно накапливая в себе свободу художественного мира, и имя решил взять себе более причудливое – Фриденсрайх, что означает "богатый миром". А там уже и фамилия новая появилась. Хундертвассер дословно переводится как "сто вод". Но были и другие псевдонимы – Фриденсрайх Регентаг (последнее – "дождливый день") и Дункельбунт ("темно-пестрый") Хундертвассер.



Фриденсрайх Хундертвассер // Getty Images

Жизнь Фриденсрайха Хундертвассера началось с живописи (картин у него много). Параллельно с творчеством художник активно высказывал свою позицию по защите окружающей среды (кстати, неоднократно голышом). В частности, рисовал плакаты к экоакциям, да и сам участвовал в протестах: обнародовал свой манифест "святые экскременты", где развивал идею необходимости переработки отходов, выступал против ядерной программы Австрии, высаживал деревья, произнес речь в Сенате США по экологическим проблемам.



Фриденсрайх Хундертвассер "Два полукруга"

И вот когда уже полвека собственной жизни было за плечами, Хундертвассер решил взяться за архитектуру.

Здания Хундертвассера-архитектора – это его фантазия, это его мироощущение, это его гражданская позиция. Художник считал, что человек своими урбанистическими действиями уничтожает природу. Мол, приходят тут всякие повелители пластиковых коробок и давай расчищать под строительство пространство, которое на самом деле человеку не принадлежит. Он даже плакат нарисовал с лозунгом "Ноев ковчег 2000: Ты гость природы – Веди себя прилично".

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В своих постройках архитектор не просто оставлял место для природы, он считал, что она обязательно должна быть частью его творений. Для растений отводились ниши, крыши, балконы. И под растениями мы имеем в виду не просто домашние цветочки в горшках, а траву, кусты и даже деревья.



Дом Хундертвассера, Вена // Getty Images

Фантазия Хундертвассера воплощалась в биоморфных формах, то есть таких, которые подражают природе – никаких прямых линий, симметрии, "правильных" пропорций (это все он раскритиковал в своей работе "Плесень-манифест против рационализма в архитектуре"). Только динамика, бесконечные линии и неповторимость. В его творчестве идея органического взаимодействия человека и природы, даже их взаимопроникаемость, является ключевой. А еще – свобода.

Сочные здания сверкают цветами, битой керамической плиткой и подмигивают многочисленными причудливыми окнами. К слову, именно окна были для Хундетвассера основой здания.



Фасад отеля Rogner Bad Blumau в Австрии // Getty Images

Многие считают, что дома начинаются со стен. Я говорю – они начинаются с окон. Когда на улице разные дома стоят один за одним, и у них разные окна-расы, например, современное здание с равнодушными квадратными окнами и здание в стиле барокко с барочными окнами, это никого не волнует. Но три разных вида окон в одном доме сдаются людям недопустимыми, как нарушение закона расовой сегрегации. Почему? Разве любое окно не имеет право на собственную жизнь? Надо прекратить этот оконно-расовый апартеид. Бесконечное повторение одинаковых окон одно за другим и одно над другим – это признак тюрьмы,

– считал художник.

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Хундертвассер жил архитекторской жизнью всего 16 лет, но за них успел сделать немало. "Бунтарь от природы" спроектировал более 30 зданий, большинство из которых расположилась в Австрии и Германии. И свое наследие Хундертвассер оставил и в Израиле, Испании, Нидерландах, Новой Зеландии, США, Швейцарии, Японии.

24 канал подобрал для вас топ-9 самых удивительных работ великого художника, до которых не так уж и трудно добраться, но точно стоит увидеть своими глазами.

1. Дом Хундертвассера (Вена, Австрия)



Дом Хундертвассера в Вене



Дом Хундертвассера || Getty Images



Дом Хундертвассера



Дом Хундертвассера || Getty Images



Фонтан возле дома Хундертвассера || Getty Images



Фонтан возле дома Хундертвассера в Вене || Getty Images



Экстерьер дома Хундертвассера || Getty Images

2. "Дом на лугах" (Бад-Зоден, Германия)



"Дом на лугах" Хундертвассера



"Дом на лугах" Хундертвассера



"Дом на лугах" Хундертвассера



Окна "дома на лугах" Хундертвассера в Германии



Экстерьер "Дома на лугах"Хундертвассера



"Дом на лугах" Хундертвассера

3. Мусоросжигательный завод (Вена, Германия)



Мусоросжигательный завод в Вене // Getty Images



Мусоросжигательный завод в Вене // Getty Images



Мусоросжигательный завод в Вене // Getty Images



Мусоросжигательный завод в Вене // Getty Images

4. Венский дом искусств (Вена, Австрия)



Дом искусств в Вене



Дом искусств в Вене



Дом искусств в Вене



Дом искусств в Вене

5. Церковь святой Варвары (Бернбах, Австрия)



Церковь святой Варвары



Церковь святой Варвары



Церковь святой Варвары



Церковь святой Варвары



Церковь святой Варвары



Церковь святой Варвары

6. Термальное поселение (Бад-Блумау, Австрия)



Термальное поселение



Термальное поселение в Бад-Блумау



Термальное поселение // Getty Images



Здание отеля Rogner Bad Blumau в Австрии



Термальное поселение



Термальное поселение, спроектированное Хундертвассером в Австрии

7. Дом Рональда Макдоналда (Валкербург, Нидерланды)



Дом Рональда Макдоналда



Дом Рональда Макдоналда



Дом Рональда Макдоналда



Дом Рональда Макдоналда



Дом Рональда Макдоналда в Нидерландах

8. Дом "Лесная спираль" (Дармштадт, Германия)



Дом "Лесная спираль" в Германии



Дом "Лесная спираль" // Getty Images



Дом "Лесная спираль" // Getty Images



Дом "Лесная спираль" // Getty Images



Дом "Лесная спираль" // Getty Images

9. Пивная башня (Абенсберг, Германия)



Пивная башня, которую спроектировал Хундертвассер в Германии



Пивная башня



Пивная башня



Интерьер пивной башни Хундертвассера в Германии

Веселых путешествий!