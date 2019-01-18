Как урбанизация изменила лицо городов и сознание людей

Большие города дают людям большие возможности – платформу для самореализации, широкий спектр развлечений, культурный отдых, карьеру/деньги. Причин переехать в мегаполис, на самом деле, множество. Как и множество тех, кто в поисках абстракного "лучшего" отправляется делать попытки адаптировать города под себя и перекраивать их границы.

То, что когда-то было окрестностями, уже ими не является. То, что когда-то было артерией для пешеходов, теперь – артерия для автомобилей. То, что когда-то было сквером, тоже исчезло в бесконечном строительстве для n-потока приезжих. Философ Жан Бодрийяр называл такое строительство холостым, единственной целью которого является инвестирование капитала (для приумножения капитала).

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А писатель Джеймс Баллард в своих апокалиптических романах, прочно завязанных на городах, развивал мысль, что "перераспределение" пространства зависит не от общества, не от его настроений и потребностей, а от воли узкого круга тех, у кого есть ресурсы порезать город на бетонные коробки. И все конструкции, которые плодятся со скоростью геометрической прогрессии и изначально задумывались как "для людей", самого же человека и выжимают.



Вместе с трансформацией города происходит и трансформация человека

За Баллардом, перенаселение, расслоение общества и даже глобальное потепление – все это последствия урбанизации. Кроме того, этот процесс сначала воспринимается как то, что должно улучшить жизнь человека, но в конце концов это то, что выворачивает наружу его страхи, вызывает дискомфорт, провоцирует "кризис сознания".

Такая реакция на реорганизацию пространства вызвана неспособностью справиться с безумными изменениями с помощью привычных для людей механизмов. То есть процесс урбанизации сложный и взаимопроникающий. Трансформируются не только города – их лица и внутренности, – но и сознание людей, уровень их вовлеченности в социальную жизнь.

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Бодрийяр утверждает, что урбанизация ведет к изолированности индивидов. Конечно, люди становятся "ближе" друг к другу, но только в буквальном смысле. Внутренне же мы практикуем культуру побега в себя. И уровень взаимодействия современного человека с гаджетами тому подтверждение. Из-за уменьшения свободного пространства в городе человек начинает активнее защищать то, на что еще распространяется его воля – пространство личное. Даже случайные разговоры на улице или в общественном транспорте могут восприниматься как коварное нападение на свою территорию. И, например, наушники в данной ситуации – это мощное оружие, которое помогает защищать свои суверенные границы.

Также философ говорит о возникновении ненависти как пассивной формы агрессии. То есть такой, что лишена физических насильственных проявлений в реальности. По его мнению, главная черта "урбанистической ненависти" – беспредметность. Нас могут раздражать вдребезги переполненные маршрутки, но не конкретный пассажир/пассажирка. Мы можем ненавидеть местную власть, но даже не знать фамилий тех, кто ответственен за различные сферы функционирования города.

К слову, ученые уже используют термин "синдром агрессивного пешехода". Эту теорию развивали различные ученые. Наиболее известный тест на определение постигла ли человека такая "болезнь", разработал психолог Гавайского университета Леон Джеймс. Так, если, находясь в толпе, вы настроены агрессивно и крутите мысли о насилии, то поздравляем – синдром уже с вами.

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Дискомфорт и стресс, которые может испытывать человек, живя в мегаполисе, подталкивают его к желанию изолироваться. И если кто-то посягнет на это право, то такие действия могут расцениваться чуть ли не как восьмой смертный грех.

Но несмотря на все, города стремятся именно к формату высоко урбанизированных мегаполисов. И если обходить критику Бодрийяра и Балларда относительно идеала урбанизма, то, возможно, в этом тоже есть смысл и не все так плохо. Ведь урбанистика – это также о развитой инфраструктуре, "экостроении", современных технологических решениях, архитектуре, взаимодействии людей с городом, взаимодействии людей с людьми в условиях перенаселения.



Урбанизация как отношения человека с городом и человека с человеком

То есть урбанистика должна изучать запросы людей, опираясь на которые и будут развивать город. Реалии, конечно, свидетельствуют о другом: у кого звенят деньги, тот и решает – построить более-менее доступное жилье или гигантский торговый центр. Возможно, такой тезис является не совсем справедливым, и о комфорте людей заботятся так или иначе. Но процесс урбанизации запускает капитал. И те, у кого он есть, инвестируют деньги не из доброты душевной и не для того, чтобы вам сделать приятно. Иногда внутри даже могут разрывать чувства, что не город адаптируют под людей, а людей под город. И мысль эта не нова. Хотя бы взять литературу, где персонажи отчаянно пытались покорить города – "Утраченные иллюзии" Бальзака или "Город" Пидмогильного.

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По всему миру от 70% до 90% людей живут в городах (в частности, в Украине – 70%). Почти 400 городов перевалили за отметку 1 миллион жителей/жительниц. В Пекине (Китай) проживает 22 миллиона человек, в Осаке (Япония) – 17 миллионов, в Лос-Анджелесе (США) – 18 миллионов, в Маниле (Филиппины) – 20 миллионов и т. д. (данные приведены с учетом населения не только непосредственно городов, но и пригородов).

Урбанизацию можно критиковать, но нельзя игнорировать тот факт, что под ее влиянием города поразительно изменились. Пусть кому-то и не нравятся современные металлопластиковые тенденции в архитектуре, но масштабы изменений таки захватывают. Качество реализации "благородных идей" оставим философам, а пока предлагаем посмотреть галерею урбанистических изменений.

Токио, Япония

Форталеза, Бразилия

Сан-Франциско, США



Сан-Франциско

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты



Дубай

Вильнюс, Литва

Шэньчжэнь, Китай

Джакарта, Индонезия

Куала-Лумпур, Малазия

Сеул, Южная Корея

Шанхай, Китай

Мельбурн, Австралия

Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты

Лондон, Великобритания

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Сингапур, Республика Сингапур

Торонто, Канада

Сидней, Австралия

Лонг-Бич, США

Лос-Анджелес, США