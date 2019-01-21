Философия Гауди: в чём уникальность творений знаменитого архитектора

Сложные архитектурные композиции, сплетенные из бурного воображения, амбициозности и сквозного понимание живого, принесли Антонио Гауди заслуженную мировую славу. То, что называли нарушением строительных норм, оказалось целым миром для двоих – человека и природы.

Гауди родился – восславим его!

25 июня 1852 года выдающаяся дата, видимо, для всех ценителей и ценительниц аутентичных архитектурных сооружений. В этот день родился Антонио Гауди.

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Ребенком он был довольно слабым и страдал ревматическим артритом. Болезнь поражает суставы, и человеку трудно передвигаться. Поэтому вместо различных детских забав в кругу друзей, у маленького Гауди было достаточно времени и облаками налюбоваться, и за поведением животных понаблюдать. А еще за работой отца. Тот был кузнецом, который в частности, делал железные котлы. Уже когда стал опытным архитектором, Гауди вспоминал, что свое ощущение пространства, умение мыслить в трех измерениях он приобрел именно в мастерской отца, наблюдая, как рождается объемная форма.

Своим хорошим воображением о пространстве я обязан тому, что я сын, внук и правнук работника котельной,

– говорил Гауди.

Сначала парень заинтересовался рисунком, затем архитектурой. Однако в родном каталонском городе Реусе не было, где развернуться его фантазиям и интересам. Поэтому там он не задержался и отправился на обучение в Барселону. Сначала был стандартный курс на факультете точных наук перед изучением архитектурных премудростям. А через 5 лет 22-летнего Гауди зачислили в Высшую школу архитектуры.

Не всё ему среди предметов нравилось, поэтому лекции нередко пропускал. Зато подрабатывал в мастерских и набирался опыта. А еще успел овладеть французским и немецким (видимо, чтобы в оригинале читать Гёте, потому что его творчество пришлось Гауди по душе).



Антонио Гауди

Человеком он был не очень общительным, раздражался от критики, не терпел возражений. Словом, импульсивности и строптивости ему не занимать.

Также в юные годы Гауди был настоящим денди – следил за модой и старался не отставать от светской жизни, несмотря на свою нелюдимость. Но с годами гений-архитектор вытеснил парня-щеголя и с тот головой ушел в свои проекты.

Философия Гауди

Пока в Европе функционалисты культивировали до неприличия прямые линии и упрощенные формы в архитектуре, Гауди задумал создать "стиль Средиземноморья". Он окутал свои фантазии мавританским стилем архитектуры, готикой, щепоткой барокко, модернизмом. Вся эта колоритная смесь родила собственный, неповторимый почерк художника.

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Творения Гауди – это живой организм. Архитектор обращается к природе, но не для воспроизведения ее точной копии. Нет, это слишком просто для него. Вплетая природу в здания, он пытался воспроизвести жизнь. Настоящую. Возможно, даже более интенсивную чем в реальности. И именно формы природы давали ему идеи для визуализации "органического целого", формировали в его воображении сложную систему индивидуальных образов.

Крыши-драконы, балконы-черепа, фасад как вибрирующая мембрана, колонны-стволы, помещения-пещеры, оконные импосты, напоминающие кости, цветы, застывшие в рельефной керамике. И никаких, никаких прямых линий. Почему? Ответ Гауди прост: "Природа не знает прямых линий".



Природа не знает прямых линий

Смотря на некоторые здания Гауди, такие как Каса Мила, кажется, что это дело не человеческих рук. А будто бы природа вытолкнула из-под земли одно из своих лиц. Будто выросло здесь сооружение вполне естественным способом, как, например, вырастает дерево.

Роскошная фантазия художника, его слабость к символизму и аллегоричности сделали сооружения чрезвычайно динамичными. Казалось бы, что этот вихрь иррациональности и является столпом, на котором держится творчество Гауди. А вот и нет. Воображение превращалось в иррациональные архитектурные образы только благодаря вполне рациональным расчетам. Для того, чтобы обеспечить "жизнеспособность" колонн под наклоном, изгибы драконьих спин, волнообразность фасада, надо было разработать чрезвычайно сложный "хладнокровный" проект. Так, Гауди заставил рациональность обслуживать иррациональное.

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Его методы проектирования превзошли методы современности. Знаменитый архитектор придумал собственную безопорную систему перекрытий. А теперь внимание – такие расчеты в XXI веке может выполнять только специальная программа NASA, созданная для расчета траектории космических полетов.

Вместе с тем, не все замыслы Гауди вносил в проект. Он относился к своим зданиям как к действительно живым существам, которым требуется свободное, "нерассчитанное" место для роста.



Гауди – это целая эпоха в архитектуре

Также художник разработал собственную теорию цветов. Он говорил, что природа (которая в понимании Гауди тождественна жизни) не бывает одноцветной, смерть не имеет цвета. Поэтому его здания изобилуют оттенками – они делают их живыми.

Цвет – это жизнь. И мы не должны пренебрегать этим средством предоставления жизни нашим работам. Цвет – это жизнь, а ярким проявлением смерти является отсутствие цвета. Резбленные каменные розы не являются настоящими розами, так как большая часть красоты роз – в их цвете, а Резбленные розы его не имеют,

– сказал художник в то время юному студенту Сезару Мартинелли, который позже, в 1951 году, выпустил книгу-перевод их встреч "Беседы с Гауди".

Архитектурные шедевры Гауди

Странно это осознавать, но Антонио Гауди был забытым художником ж адо середины ХХ века. Нет, он конечно был известным архитектором и при жизни, но только в пределах Каталонии. А вот остальной мир узнал о нем значительно позже. Свою роль в этом сыграло и то, что многие дома художника были до конца ХХ века закрыты для широкой общественности.

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Творческий путь Гауди начался с проектирования уличных фонарей, фонтанов, павильонов, витрин и стендов для магазинов. Последний даже попал на выставку в Париже. Сам Гауди на ней не присутствовал, но она стала причиной знакомства с предпринимателем Эусеби Гуэлем, который позже стал главным заказчиком и другом Гауди.

Первым же крупным самостоятельным проектом, после которого Гауди посетила популярность, стал Дом Висенс.

Дом Висенс (1883-1885)

Заказчиком проекта стал Мануэль Висенс – известный фабрикант того времени, который занимался продажей плитки. Он хотел получить два в одном – помещение, куда можно было бы сбежать с семьей от летней духоты и суеты, и фактически рекламный стенд его продукции. Гауди так и сделал. В саду расположились фонтан и небольшой водопад, а фасад архитектор полностью покрыл разноцветной плиткой.

В 2005 году дом объявили Всемирным наследием ЮНЕСКО. Для публики Дом Висенс открыли только в 2017 году.



Дом Висенс в Барселоне



Дом Висенс



Дом Висенс



Дом Висенс



Дом Висенс



Дом Висенс



Дом Висенс

Интерьер дома Висенс в Барселоне



Дом Висенс

Эль Каприччо (1883-1885)

Летнее имение в городке Комильяс, на севере Испании, было построено для наследника маркиза де Комильяса. Сооружение "оживляли" под наблюдением архитектора Кристофола Касканте-Колома по проекту Гауди. Однако сам он строительство ни разу не посетил.

На фасаде кирпич чередуется с рельефной плиткой с флористическим орнаментом. А окна дома выглядывают на долину, ведущую к морю.



Особняк Эль Каприччо в городе Комильяс



Летний дом Эль Каприччо



Эль Каприччо



Эль Каприччо



Эль Каприччо

Дворец Гуэль (1885-1890)

Здание в Барселоне было возведено для упомянутого товарища Гауди Эусеби Гуэля. Внешне оно наиболее узнаваемо по причудливым цветным дымовым трубам, которые напоминают грибы. Внутри – арки-параболы, 127 уникальных колонн, купол, высотой почти в 20 метров, а также орган. Для интерьера мебель проектировал также Гауди.

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До 1936 года дворец был резиденцией семьи Гуэля. Позже, во время гражданской войны в Испании, его конфисковала полиция. А с 1945-го здание уже было в собственности правительства Барселоны.

В 1984 году Дворец Гуэль внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Дворец Гуэль в Барселоне



Дворец Гуэль – сейчас жилой дом в Барселоне

Экстерьер дворца Гуэль



Дворец Гуэль



Дворец Гуэль



Органы во дворце Гуэль в Барселоне

Колледж ордена Святой Терезы (1888-1890)

Заказ поступил от священника Энрико Дуссо. Это был сложный проект для Гауди – начиная от ограниченного бюджета до консервативных взглядов заказчика, который не позволил художнику развернуть свою фантазию во все стороны. К тому же начинал строительство совсем другой архитектор, а Гауди пригласили уже на этапе строительства второго этажа. Он многое изменил в проекте, но придерживался условий – декоративных "излишеств" здание не получило.

До сих пор колледж функционирует как учебное заведение.



Колледж ордена Святой Терезы



Колледж ордена Святой Терезы



Колледж ордена Святой Терезы



Колледж ордена Святой Терезы

Дом Кальвет (1888-1889)

Это был дом, помещение которого сдавали в аренду. Подвал и первый этаж отводился для магазинов, бельэтаж – для домовладельцев, верхние этажи – для постояльцев.

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Фасад здания довольно скромный – чтобы не выбиваться из архитектурного ансамбля с соседними домами. Нет привычной фантазийности, которая издалека бросается в глаза, бунта цветов, керамики. Все довольно элегантно. Пожалуй, именно за это в 1900-м местные власти сочли Дом Кальвет лучшим зданием года.



Дом Кальвет в Барселоне



Дом Кальвет



Дом Кальвет



Дом Кальвет



Дом Кальвет



Дом Кальвет

Дом Фигерас (Башня Бельесгуард) (1900-1909)

На неоготическое здание Гауди вдохновил замок графа Барселоны Мартина І, также известного как Мартин Милосердный.

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Архитектор объединил в своем творении готику и модернизм, а руины средневекового замка сделал территорией усадьбы.

Интересно, что заказчики в доме никогда не жили. Гауди не укладывался в сроки, расходы на строительство постоянно увеличивались, поэтому семья продала дом, чтобы окончательно не обанкротиться.



Дом Фигерас в Барселоне



Дом Фигерас



Дом Фигерас



Дом Фигерас



Дом Фигерас



Дом Фигерас

Парк Гуэль (1900-1914)

Парк задумывался как элитное поселение для местной буржуазии, однако из-за удаленности желающих там поселиться было немного. А вот Гауди и Гуэль в сказке таки пожили. Художник ухаживал за своим пожилым отцом и больной племянницей. Однако когда они умерли, а потом оборвалась жизнь и Гуэля, архитектор перебрался в мастерскую рядом с Собором Святого Семейства.

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Следуя воображению и идеи естественных форм, Гауди создал фантастический парк с удивительными животными, мозаичным убранством, домами, которые кажется покрыты глазурью, колоннами, которые превращаются в деревья.

В 1926 году местные власти выкупили всю территорию поселения и сделали общественным парком.



Парк Гуэль в Барселоне



Панорама из парка Гуэль



Парк Гуэль



Парк Гуэль



Парк Гуэль



Парк Гуэль



Парк Гуэль



Парк Гуэль



Парк Гуэль



Парк Гуэль



Парк Гуэль



Парк Гуэль



Парк Гуэль

Дом Бальо (1904-1906)

Виртуозное здание является полной внутренней и внешней реконструкцией дома, построенного другим архитектором в 1877 году.

Грандиозные замыслы Гауди воплотил с помощью сюжета – Святой Георгий убивает дракона. Так, перекрытия на стенах первых двух этажей напоминают кости и скелет дракона, фактура фасада – его чешую, а крыша выполнена в форме его позвоночника.

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Для проведения мероприятий двери впервые открыли в 1995 году. Полностью доступным для глаз общественности дом стал в 2002 году. И, конечно, здание входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Дом Бальо в Барселоне



Дом Бальо



Дом Бальо



Дом Бальо



Дом Бальо



Дом Бальо



Дом Бальо



Дом Бальо



Дом Бальо

Дом Мила (1906-1910)

Здание напоминает скалу, вынырнувшую посреди города, однако в ней вполне можно жить. В этом был убежден Гауди и заказчик – промышленник Пере Мила.

Волнообразный фасад придает зданию динамичности. Будто перед тобой не каменная непоколебимая глыба, а что-то очень пластичное и подвижное. А на крыше Гауди сделал необычный сад скульптур – под видом сказочных существ замаскировал дымовые трубы и вентиляционные шахты.

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И каким величественным не было бы произведение Гауди, местным не всегда угодишь – из-за внушительных габаритов они прозвали дом Каменоломней. А вот Сальвадор Дали от здания был в восторге и сравнил его со "смятыми штормовыми волнами".

Сейчас терраса на крыше доступна для посещения. А вообщем в доме размещаются жилые квартиры и офисы.

В 1984 году Дом Мила вошел в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Дом Мила в Барселоне



Дом Мила



Дом Мила



Панорама с террасы дома Мила в Барселоне



Дом Мила



Дом Мила



Дом Мила



Дом Мила

Собор Святого Семейства, или Саграда Фамилия (1882 - по сей день)

Саграда Фамилия стала, пожалуй, проектом жизни для Гауди. В 1883 году его утвердили главным архитектором собора.

По замыслу Гауди, только в очертаниях собора должен был угадываться готический стиль, в остальном – аутентичний язык художника. Здание действительно мало похоже на пример неоготики. Скорее на песчаный замок, возможно муравейник или даже сосульки. Это целый мир, в котором в виде скульптур и барельефов бок о бок живут святые и различные живые существа. Потрясающая детализация и продуманность каждого сантиметра собора обезоруживает и заставляет реагировать на него на уровне инстинктов.

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Удивительно сложная структура здания должна воплотиться в трех фасадах. Восточный – посвящен Рождеству; западный – Страстям Христовым; южный, самый большой, должен стать фасадом Воскресения.

Несмотря на то, что Гауди работал над собором 43 года (до самой смерти), он успел построить и оформить только Рождественский фасад и четыре башни над ним. Отчасти это произошло и потому, что строительство неоднократно замораживали из-за нехватки средств.

Возведение Собора Святого Семейства планируют завершить в 2026 году. Тогда церковь подниматься на 170 метров над землей и станет самой высокой в мире.

Исчезнут углы, материя щедро предстанет в своих астральных округлостях: солнце проникнет сюда со всех сторон – и возникнет образ рая. Так мой дворец станет светлее света,

– говорил о своем творении Гауди.



Собор Святого Семейства в Барселоне



Собор Святого Семейства



Собор Святого Семейства



Собор Святого Семейства



Собор Святого Семейства



Собор Святого Семейства



Собор Святого Семейства



Собор Святого Семейства



Собор Святого Семейства



Собор Святого Семейства



Собор Святого Семейства



Собор Святого Семейства



Собор Святого Семейства



Собор Святого Семейства

***

5 июня 1926 года 74-летнего Гауди сбил трамвай. Очевидцы инцидента приняли гениального архитектора за нищего и отправили его в больницу для бездомных. Через два дня художник скончался. Похоронили Антонио Гауди в крипте недостроенной Саграда Фамилия. После того католики неоднократно обращались к Папе Римскому с просьбой канонизировать великого Гауди.