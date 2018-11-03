Ученые открыли новые факты о строительстве пирамид в Египте

Археологи раскопали уникальный объект, который помог больше понять, как древние египтяне построили одни из крупнейших памятников архитектуры.

Ученые обнаружили особую 4500-летнюю систему для извлечения и перемещения огромных камней в древнем карьере в Восточной пустыне Египта на территории Хатнубе – сообщает Live Science.

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Устройство является хорошо обработанной наклонной поверхностью с лестницей по краям и многочисленными отверстиями в почве. Эти отверстия появились от деревянных столбов, которые были фиксированными креплениями. Вокруг них обматывали жгуты. Концы привязывали к специальным санкам, на которые пристраивали камень. Рабочие тянули за жгуты, и блок постепенно поднимался.



Место раскопок археологами системы для извлечения и перемещения огромных камней

Один из руководителей миссии Яннис Гурдон (Yannis Gourdon) утверждает, что гипотеза о такой системе существует уже давно, ведь изображение чего-то подобного неоднократно находили на стенах захоронений.

"Изучение изображений и надписей помогло сделать вывод, что эта система – еще со времен периода правления фараона Хеопса", – пояснил Гурдон.



Пирамида Хеопса – самая большая среди египетских пирамид, единственное из "Семи чудес света"

Археологи соглашаются, что строители пирамид использовали такую систему, но как она работает – остается тайной до сих пор.