Вчені відкрили нові факти про будівництво пірамід в Єгипті

Археологи розкопали унікальний об'єкт, який допоміг більше зрозуміти, як стародавні єгиптяни збудували одні з найбільших пам'ятників архітектури.

Вчені виявили особливу 4500-річну систему для вилучення і переміщення величезних каменів у древньому кар'єрі в Східній пустелі Єгипту на території Хатнубе – повідомляє Live Science.

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Пристрій є добре обробленою похилою поверхнею зі сходами по краях і численними отворами в грунті. Ці отвори з'явилися від дерев'яних стовпів, що були фіксованими кріпленнями. Навколо них обмотували джгути. Кінці прив'язували до спеціальних санок, на які прилаштовували камінь. Робітники тягнули за джгути, і блок поступово піднімався.



Місце розкопок археологами системи для вилучення і переміщення величезних каменів

Один з керівників місії Янніс Гурдон (Yannis Gourdon) стверджує, що гіпотеза про таку систему існує вже давно, адже зображення чогось подібного неодноразово знаходили на стінах захоронень.

"Вивчення зображень та надписів допомогло зробити висновок, що ця система – ще з часів періоду правління фараона Хеопса", – пояснив Гурдон.



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Археологи погоджуються, що будівники пірамід використовували таку систему, але як саме вона працює – залишається таємницею досі.