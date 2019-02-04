Мистецтво нескінченних ліній: 9 споруд Хундертвассера, які неодмінно треба побачити

Ким австрійця, чиє ім’я не всі наважуються вимовляти вголос (бо тут і язик можна поламати в чотирьох місцях), тільки не називали – і чарівником, і диваком, і "архітектурним лікарем". Це все про бунтаря, який боровся проти забруднення навколишнього середовища коробками для людей, звідки вичавлювали справжнього господаря – природу.

Це все про – повільно, без різких рухів щелепою ділимо слова на склади і вимовляємо – Фріденсрайха Хундертвассера.

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Так, ім’я та прізвище митця наводять жах, особливо на людей, які німецькою у своєму житті не вимовили жодного слова. Але так було не завжди. Народився митець із менш загрозливим ПІБ – Фрідріх Штовассер. Поступово накопичуючи в собі свободу художнього світу, й ім’я вирішив взяти собі більш вигадливе – Фріденсрайх, що означає "багатий світом". А там вже і прізвище нове з’явилось. Хундертвассер дослівно перекладається як "сто вод". Та були й інші псевдоніми – Фріденсрайх Регентаг (останнє – "дощовий день") і Дункельбунт ("темно-барвистий") Хундертвассер.



Фріденсрайх Хундертвассер // Getty Images

Життя Фріденсрайха Хундертвассера розпочалося з живопису (картин у нього багатенько). Паралельно з творчістю митець активно висловлював свою позицію щодо захисту навколишнього середовища (до речі, неодноразово голяка). Зокрема, малював плакати до екоакцій, та й сам брав участь у протестах: оприлюднив свій маніфест "Святі екскременти", де розвивав ідею необхідності переробки відходів, виступав проти ядерної програми Австрії, висаджував дерева, виголосив промову у Сенаті США щодо екологічних проблем.



Фріденсрайх Хундертвассер "Два півкола"

І от коли вже півстоліття власного життя було за плечима, Хундертвассер вирішив взятись за архітектуру.

Будівлі Хундертвассера-архітектора – це його фантазія, це його світовідчуття, це його громадянська позиція. Митець вважав, що людина своїми урбаністичними діями знищує природу. Мовляв, приходять тут всякі повелителі пластикових коробок і нумо розчищати під будівництво простір, який насправді людині не належить. Він навіть плакат намалював із гаслом "Ноїв ковчег 2000: Ти гість природи — Поводь себе пристойно".

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У своїх спорудах архітектор не просто залишав місце для природи, він вважав, що вона обов’язково має бути частиною його творінь. Для рослин відводились ніші, дахи, балкони. І під рослинами ми маємо на увазі не просто домашні квіточки у горщиках, а траву, кущі і навіть дерева.



Будинок Хундертвассера, Відень // Getty Images

Фантазія Хундертвассера втілювалась у біоморфних формах, тобто таких, що наслідують природу – жодних прямих ліній, симетрії, "правильних" пропорцій (оце все він розкритикував у своїй роботі "Пліснява-маніфест проти раціоналізму в архітектурі"). Тільки динаміка, нескінченні лінії та неповторність. В його творчості ідея органічної взаємодії людини і природи, навіть їхня взаємопроникність, є ключовою. А ще – свобода.

Соковиті будівлі виблискують кольорами, битою керамічною плиткою і підморгують численними вигадливими вікнами. До слова, саме вікна були для Хундетвассера основою будівлі.



Фасад готелю Rogner Bad Blumau в Австрії // Getty Images

Багато хто вважає, що будинки починаються зі стін. Я говорю – вони починаються з вікон. Коли на вулиці різні будинки стоять один за одним, і в них різні вікна-раси, наприклад, сучасна будівля з байдужими квадратними вікнами і будівля в стилі бароко з бароковими вікнами, це нікого не хвилює. Але три різних види вікон в одному будинку здаються людям неприпустимими, як порушення закону расової сегрегації. Чому? Хіба будь-яке вікно не має право на власне життя? Треба припинити цей віконно-расовий апартеїд. Нескінченне повторення однакових вікон один за одним і одного над іншим – це ознака в'язниці,

– вважав митець.

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Хундертвассер жив архітекторським життям всього 16 років, але за них встиг зробити чимало. "Бунтар від природи" спроектував понад 30 будівель, більшість з яких розташувалась в Австрії та Німеччині. Та свою спадщину Хундертвассер залишив і в Ізраїлі, Іспанії, Нідерландах, Новій Зеландії, США, Швейцарії, Японії.

24 канал підібрав для вас топ-9 найдивовижніших робіт великого митця, до яких не так вже й важко дістатись, але точно варто побачити на власні очі.

1. Будинок Хундертвассера (Відень, Австрія)



Будинок Хундертвассера у Відні



Будинок Хундертвассера || Getty Images



Будинок Хундертвассера



Будинок Хундертвассера || Getty Images



Фонтан біля будинку Хундертвассера || Getty Images



Фонтан біля будинку Хундертвассера у Відні || Getty Images



Екстер'єр будинку Хундертвассера || Getty Images

2. "Будинок на луках" (Бад-Зоден, Німеччина)



"Будинок на луках" Хундертвассера



"Будинок на луках" Хундертвассера



"Будинок на луках" Хундертвассера



Вікна "будинку на луках" Хундертвассера у Німеччині



Екстер'єр "Будинку на луках" Хундертвассера



"Будинок на луках" Хундертвассера

3. Сміттєспалювальний завод (Відень, Німеччина)



Сміттєспалювальний завод у Відні // Getty Images



Сміттєспалювальний завод у Відні // Getty Images



Сміттєспалювальний завод у Відні // Getty Images



Сміттєспалювальний завод у Відні // Getty Images

4. Віденський будинок мистецтв (Відень, Австрія)



Будинок мистецтв у Відні



Будинок мистецтв у Відні



Будинок мистецтв у Відні



Будинок мистецтв у Відні

5. Церква святої Варвари (Бернбах, Австрія)



Церква святої Варвари



Церква святої Варвари



Церква святої Варвари



Церква святої Варвари



Церква святої Варвари



Церква святої Варвари

6. Термальне поселення (Бад-Блумау, Австрія)



Термальне поселення



Термальне поселення у Бад-Блумау



Термальне поселення // Getty Images



Будівля готелю Rogner Bad Blumau в Австрії



Термальне поселення



Термальне поселення, спроектоване Хундертвассером в Австрії

7. Будинок Рональда Макдоналда (Валкербург, Нідерланди)



Будинок Рональда Макдоналда



Будинок Рональда Макдоналда



Будинок Рональда Макдоналда



Будинок Рональда Макдоналда



Будинок Рональда Макдоналда в Нідерландах

8. Будинок "Лісова спіраль" (Дармштадт, Німеччина)



Будинок "Лісова спіраль" в Німеччині



Будинок "Лісова спіраль" // Getty Images



Будинок "Лісова спіраль" // Getty Images



Будинок "Лісова спіраль" // Getty Images



Будинок "Лісова спіраль" // Getty Images

9. Пивна вежа (Абенсберг, Німеччина)



Пивна вежа, яку спроектував Хундертвассер у Німеччині



Пивна вежа



Пивна вежа



Інтер'єр пивної вежі Хундертвассера у Німеччині

Веселих подорожей!