Мистецтво нескінченних ліній: 9 споруд Хундертвассера, які неодмінно треба побачити
Ким австрійця, чиє ім’я не всі наважуються вимовляти вголос (бо тут і язик можна поламати в чотирьох місцях), тільки не називали – і чарівником, і диваком, і "архітектурним лікарем". Це все про бунтаря, який боровся проти забруднення навколишнього середовища коробками для людей, звідки вичавлювали справжнього господаря – природу.
Це все про – повільно, без різких рухів щелепою ділимо слова на склади і вимовляємо – Фріденсрайха Хундертвассера.
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Так, ім’я та прізвище митця наводять жах, особливо на людей, які німецькою у своєму житті не вимовили жодного слова. Але так було не завжди. Народився митець із менш загрозливим ПІБ – Фрідріх Штовассер. Поступово накопичуючи в собі свободу художнього світу, й ім’я вирішив взяти собі більш вигадливе – Фріденсрайх, що означає "багатий світом". А там вже і прізвище нове з’явилось. Хундертвассер дослівно перекладається як "сто вод". Та були й інші псевдоніми – Фріденсрайх Регентаг (останнє – "дощовий день") і Дункельбунт ("темно-барвистий") Хундертвассер.
Фріденсрайх Хундертвассер // Getty Images
Життя Фріденсрайха Хундертвассера розпочалося з живопису (картин у нього багатенько). Паралельно з творчістю митець активно висловлював свою позицію щодо захисту навколишнього середовища (до речі, неодноразово голяка). Зокрема, малював плакати до екоакцій, та й сам брав участь у протестах: оприлюднив свій маніфест "Святі екскременти", де розвивав ідею необхідності переробки відходів, виступав проти ядерної програми Австрії, висаджував дерева, виголосив промову у Сенаті США щодо екологічних проблем.
Фріденсрайх Хундертвассер "Два півкола"
І от коли вже півстоліття власного життя було за плечима, Хундертвассер вирішив взятись за архітектуру.
Будівлі Хундертвассера-архітектора – це його фантазія, це його світовідчуття, це його громадянська позиція. Митець вважав, що людина своїми урбаністичними діями знищує природу. Мовляв, приходять тут всякі повелителі пластикових коробок і нумо розчищати під будівництво простір, який насправді людині не належить. Він навіть плакат намалював із гаслом "Ноїв ковчег 2000: Ти гість природи — Поводь себе пристойно".
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У своїх спорудах архітектор не просто залишав місце для природи, він вважав, що вона обов’язково має бути частиною його творінь. Для рослин відводились ніші, дахи, балкони. І під рослинами ми маємо на увазі не просто домашні квіточки у горщиках, а траву, кущі і навіть дерева.
Будинок Хундертвассера, Відень // Getty Images
Фантазія Хундертвассера втілювалась у біоморфних формах, тобто таких, що наслідують природу – жодних прямих ліній, симетрії, "правильних" пропорцій (оце все він розкритикував у своїй роботі "Пліснява-маніфест проти раціоналізму в архітектурі"). Тільки динаміка, нескінченні лінії та неповторність. В його творчості ідея органічної взаємодії людини і природи, навіть їхня взаємопроникність, є ключовою. А ще – свобода.
Соковиті будівлі виблискують кольорами, битою керамічною плиткою і підморгують численними вигадливими вікнами. До слова, саме вікна були для Хундетвассера основою будівлі.
Фасад готелю Rogner Bad Blumau в Австрії // Getty Images
Багато хто вважає, що будинки починаються зі стін. Я говорю – вони починаються з вікон. Коли на вулиці різні будинки стоять один за одним, і в них різні вікна-раси, наприклад, сучасна будівля з байдужими квадратними вікнами і будівля в стилі бароко з бароковими вікнами, це нікого не хвилює. Але три різних види вікон в одному будинку здаються людям неприпустимими, як порушення закону расової сегрегації. Чому? Хіба будь-яке вікно не має право на власне життя? Треба припинити цей віконно-расовий апартеїд. Нескінченне повторення однакових вікон один за одним і одного над іншим – це ознака в'язниці,
– вважав митець.
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Хундертвассер жив архітекторським життям всього 16 років, але за них встиг зробити чимало. "Бунтар від природи" спроектував понад 30 будівель, більшість з яких розташувалась в Австрії та Німеччині. Та свою спадщину Хундертвассер залишив і в Ізраїлі, Іспанії, Нідерландах, Новій Зеландії, США, Швейцарії, Японії.
24 канал підібрав для вас топ-9 найдивовижніших робіт великого митця, до яких не так вже й важко дістатись, але точно варто побачити на власні очі.
1. Будинок Хундертвассера (Відень, Австрія)
Будинок Хундертвассера у Відні
Будинок Хундертвассера || Getty Images
Будинок Хундертвассера
Будинок Хундертвассера || Getty Images
Фонтан біля будинку Хундертвассера || Getty Images
Фонтан біля будинку Хундертвассера у Відні || Getty Images
Екстер'єр будинку Хундертвассера || Getty Images
2. "Будинок на луках" (Бад-Зоден, Німеччина)
"Будинок на луках" Хундертвассера
"Будинок на луках" Хундертвассера
"Будинок на луках" Хундертвассера
Вікна "будинку на луках" Хундертвассера у Німеччині
Екстер'єр "Будинку на луках" Хундертвассера
"Будинок на луках" Хундертвассера
3. Сміттєспалювальний завод (Відень, Німеччина)
Сміттєспалювальний завод у Відні // Getty Images
Сміттєспалювальний завод у Відні // Getty Images
Сміттєспалювальний завод у Відні // Getty Images
Сміттєспалювальний завод у Відні // Getty Images
4. Віденський будинок мистецтв (Відень, Австрія)
Будинок мистецтв у Відні
Будинок мистецтв у Відні
Будинок мистецтв у Відні
Будинок мистецтв у Відні
5. Церква святої Варвари (Бернбах, Австрія)
Церква святої Варвари
Церква святої Варвари
Церква святої Варвари
Церква святої Варвари
Церква святої Варвари
Церква святої Варвари
6. Термальне поселення (Бад-Блумау, Австрія)
Термальне поселення
Термальне поселення у Бад-Блумау
Термальне поселення // Getty Images
Будівля готелю Rogner Bad Blumau в Австрії
Термальне поселення
Термальне поселення, спроектоване Хундертвассером в Австрії
7. Будинок Рональда Макдоналда (Валкербург, Нідерланди)
Будинок Рональда Макдоналда
Будинок Рональда Макдоналда
Будинок Рональда Макдоналда
Будинок Рональда Макдоналда
Будинок Рональда Макдоналда в Нідерландах
8. Будинок "Лісова спіраль" (Дармштадт, Німеччина)
Будинок "Лісова спіраль" в Німеччині
Будинок "Лісова спіраль" // Getty Images
Будинок "Лісова спіраль" // Getty Images
Будинок "Лісова спіраль" // Getty Images
Будинок "Лісова спіраль" // Getty Images
9. Пивна вежа (Абенсберг, Німеччина)
Пивна вежа, яку спроектував Хундертвассер у Німеччині
Пивна вежа
Пивна вежа
Інтер'єр пивної вежі Хундертвассера у Німеччині
Веселих подорожей!
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