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      Мистецтво нескінченних ліній: 9 споруд Хундертвассера, які неодмінно треба побачити

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      Архітектура Гундертвассера: фото споруд, які необхідно побачити
      Архітектура Хундертвассера / Колаж 24 каналу

      Ким австрійця, чиє ім’я не всі наважуються вимовляти вголос (бо тут і язик можна поламати в чотирьох місцях), тільки не називали – і чарівником, і диваком, і "архітектурним лікарем". Це все про бунтаря, який боровся проти забруднення навколишнього середовища коробками для людей, звідки вичавлювали справжнього господаря – природу.

      Це все про – повільно, без різких рухів щелепою ділимо слова на склади і вимовляємо – Фріденсрайха Хундертвассера.

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      Так, ім’я та прізвище митця наводять жах, особливо на людей, які німецькою у своєму житті не вимовили жодного слова. Але так було не завжди. Народився митець із менш загрозливим ПІБ – Фрідріх Штовассер. Поступово накопичуючи в собі свободу художнього світу, й ім’я вирішив взяти собі більш вигадливе – Фріденсрайх, що означає "багатий світом". А там вже і прізвище нове з’явилось. Хундертвассер дослівно перекладається як "сто вод". Та були й інші псевдоніми – Фріденсрайх Регентаг (останнє – "дощовий день") і Дункельбунт ("темно-барвистий") Хундертвассер.


      Фріденсрайх Хундертвассер // Getty Images

      Життя Фріденсрайха Хундертвассера розпочалося з живопису (картин у нього багатенько). Паралельно з творчістю митець активно висловлював свою позицію щодо захисту навколишнього середовища (до речі, неодноразово голяка). Зокрема, малював плакати до екоакцій, та й сам брав участь у протестах: оприлюднив свій маніфест "Святі екскременти", де розвивав ідею необхідності переробки відходів, виступав проти ядерної програми Австрії, висаджував дерева, виголосив промову у Сенаті США щодо екологічних проблем.


      Фріденсрайх Хундертвассер "Два півкола"

      І от коли вже півстоліття власного життя було за плечима, Хундертвассер вирішив взятись за архітектуру.

      Будівлі Хундертвассера-архітектора – це його фантазія, це його світовідчуття, це його громадянська позиція. Митець вважав, що людина своїми урбаністичними діями знищує природу. Мовляв, приходять тут всякі повелителі пластикових коробок і нумо розчищати під будівництво простір, який насправді людині не належить. Він навіть плакат намалював із гаслом "Ноїв ковчег 2000: Ти гість природи — Поводь себе пристойно".

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      У своїх спорудах архітектор не просто залишав місце для природи, він вважав, що вона обов’язково має бути частиною його творінь. Для рослин відводились ніші, дахи, балкони. І під рослинами ми маємо на увазі не просто домашні квіточки у горщиках, а траву, кущі і навіть дерева.


      Будинок Хундертвассера, Відень // Getty Images

      Фантазія Хундертвассера втілювалась у біоморфних формах, тобто таких, що наслідують природу – жодних прямих ліній, симетрії, "правильних" пропорцій (оце все він розкритикував у своїй роботі "Пліснява-маніфест проти раціоналізму в архітектурі"). Тільки динаміка, нескінченні лінії та неповторність. В його творчості ідея органічної взаємодії людини і природи, навіть їхня взаємопроникність, є ключовою. А ще – свобода.

      Соковиті будівлі виблискують кольорами, битою керамічною плиткою і підморгують численними вигадливими вікнами. До слова, саме вікна були для Хундетвассера основою будівлі.


      Фасад готелю Rogner Bad Blumau в Австрії // Getty Images

      Багато хто вважає, що будинки починаються зі стін. Я говорю – вони починаються з вікон. Коли на вулиці різні будинки стоять один за одним, і в них різні вікна-раси, наприклад, сучасна будівля з байдужими квадратними вікнами і будівля в стилі бароко з бароковими вікнами, це нікого не хвилює. Але три різних види вікон в одному будинку здаються людям неприпустимими, як порушення закону расової сегрегації. Чому? Хіба будь-яке вікно не має право на власне життя? Треба припинити цей віконно-расовий апартеїд. Нескінченне повторення однакових вікон один за одним і одного над іншим – це ознака в'язниці,
      – вважав митець.

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      Хундертвассер жив архітекторським життям всього 16 років, але за них встиг зробити чимало. "Бунтар від природи" спроектував понад 30 будівель, більшість з яких розташувалась в Австрії та Німеччині. Та свою спадщину Хундертвассер залишив і в Ізраїлі, Іспанії, Нідерландах, Новій Зеландії, США, Швейцарії, Японії.

      24 канал підібрав для вас топ-9 найдивовижніших робіт великого митця, до яких не так вже й важко дістатись, але точно варто побачити на власні очі.

      1. Будинок Хундертвассера (Відень, Австрія)


      Будинок Хундертвассера у Відні


      Будинок Хундертвассера || Getty Images


      Будинок Хундертвассера


      Будинок Хундертвассера || Getty Images


      Фонтан біля будинку Хундертвассера || Getty Images


      Фонтан біля будинку Хундертвассера у Відні || Getty Images


      Екстер'єр будинку Хундертвассера || Getty Images

      2. "Будинок на луках" (Бад-Зоден, Німеччина)


      "Будинок на луках" Хундертвассера


      "Будинок на луках" Хундертвассера


      "Будинок на луках" Хундертвассера


      Вікна "будинку на луках" Хундертвассера у Німеччині


      Екстер'єр "Будинку на луках" Хундертвассера


      "Будинок на луках" Хундертвассера

      3. Сміттєспалювальний завод (Відень, Німеччина)


      Сміттєспалювальний завод у Відні // Getty Images


      Сміттєспалювальний завод у Відні // Getty Images


      Сміттєспалювальний завод у Відні // Getty Images


      Сміттєспалювальний завод у Відні // Getty Images

      4. Віденський будинок мистецтв (Відень, Австрія)


      Будинок мистецтв у Відні


      Будинок мистецтв у Відні


      Будинок мистецтв у Відні


      Будинок мистецтв у Відні

      5. Церква святої Варвари (Бернбах, Австрія)


      Церква святої Варвари


      Церква святої Варвари


      Церква святої Варвари


      Церква святої Варвари


      Церква святої Варвари


      Церква святої Варвари

      6. Термальне поселення (Бад-Блумау, Австрія)


      Термальне поселення


      Термальне поселення у Бад-Блумау


      Термальне поселення // Getty Images


      Будівля готелю Rogner Bad Blumau в Австрії


      Термальне поселення


      Термальне поселення, спроектоване Хундертвассером в Австрії

      7. Будинок Рональда Макдоналда (Валкербург, Нідерланди)


      Будинок Рональда Макдоналда


      Будинок Рональда Макдоналда


      Будинок Рональда Макдоналда


      Будинок Рональда Макдоналда


      Будинок Рональда Макдоналда в Нідерландах

      8. Будинок "Лісова спіраль" (Дармштадт, Німеччина)


      Будинок "Лісова спіраль" в Німеччині


      Будинок "Лісова спіраль" // Getty Images


      Будинок "Лісова спіраль" // Getty Images


      Будинок "Лісова спіраль" // Getty Images


      Будинок "Лісова спіраль" // Getty Images

      9. Пивна вежа (Абенсберг, Німеччина)


      Пивна вежа, яку спроектував Хундертвассер у Німеччині


      Пивна вежа


      Пивна вежа


      Інтер'єр пивної вежі Хундертвассера у Німеччині

      Веселих подорожей!

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      Автор: Наталія Печерська
      Теги: Новини України Публікації Новини культури Новини нерухомості Новини нерухомості світу Архітектура Круті будівлі Подорожі Австрія
      Джерело: 24 канал
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