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      Френку Гері – 90: Топ епатажних проектів архітектора, які треба побачити на власні очі

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      Архітектору Френку Гері виповнюється 90 років
      Архітектору Френку Гері виповнюється 90 років / Колаж 24 каналу

      Канадський архітектор Френк Гері 28 лютого святкує 90-річний ювілей. Його називають апологетом постмодернізму й деконструктивізму в архітектурі і найвпливовішим архітектором сучасності. Його роботи сміливі та зухвалі, якщо ви побачите їх хоча б раз у житті – точно запам'ятаєте.

      До дня народження архітектора Нерухомість 24 пропонує ближче познайомитись з культовою постаттю через його непересічні творіння.

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      Будівлі Френка Гері легко впізнавані завдяки неординарному почерку, який він втілює у вигнутих лініях, громіздких конструкціях зі скла і металу. Вони стають своєрідними візитівками міст, у яких з'являються, і перетворюються на місця паломництва сотень тисяч туристів.

      До вашої уваги підбірка найбільш неординарних проектів Френка Гері.

      1. Будинок, що танцює (Прага, Чехія)

      Якщо ви були у Празі, то, напевно, бачили славнозвісний "Танцюючий будинок". Френк Гері проектував його у співпраці з хорватським архітектором Владо Милуничем.

      У будівлі з 7 наземними і 2 підземними поверхами розташувався звичайнісінький адміністративно-офісний центр, а на даху можна повечеряти у розкішному французькому ресторані, звідки відкривається чудова панорама міста.

      Танцюючий будинок Френк Гері Чехія
      Танцюючий будинок, Прага, Чехія

      2. Резиденція у Санта-Моніці (США)

      Власна резиденція допомогла вже немолодому архітекторові здобути світову славу.

      У 1978-му, 49-річний Гері вирішив перебудувати своє помешкання у стилі деконструктивізму. На будинок Френка звернули увагу не лише перехожі і замовлень суттєво побільшало. Відтоді й почались його безперервні експерименти з формою та матеріалом.

      Френк Гері резиденція Санта Моніка
      Резиденція Френка Гері у Санта-Моніці

      Френк Гері Санта Моніка резиденція
      Екстер'єр резиденції Френка Гері у Санта-Моніці

      3. Музей музики та наукової фантастики у Сіетлі (США)

      Було б щонайменше дивно, якби музей наукової фантастики спорудили у вигляді звичайного будинку з вікнами та дверима.

      Інтерактивною "родзинкою" музею стала звукова лабораторія, де відвідувачі мають можливість творити власну музику.

       

      4. Музей Соломона Гуггенгайма (Більбао, Іспанія)

      Проект цього музею, який відкрився для відвідувачів у 1997, називають титановим проектом Гері. Буквально він таким і є.

      Химерній споруді зі скла і металу закидали надмірну ексцентричність. Вона справді контрастує на фоні навколишнього середовищі і будівель поруч.

      Але саме Музей Гуггенгайма сприяв економічному та культурному відродженню Країни Басків. Щороку його відвідує понад 1 мільйон осіб.

       

      5. Музей дизайну Vitra (Вайль на Рейні, Німеччина)

      Ця будівля у далекому 1989-му стала першим проектом архітектора у Європі. Саме того року Френк Гері став лауреатом Прітцкерівської премії – найпрестижнішої премія в галузі архітектури.

       

      6. Багатофункціональний комлекс у Дюссельдорфі (Німеччина)

      Комплекс складається із трьох будівель білого, темно-червоного та сріблястого кольорів.

      Для облаштування дзеркальної будівлі Гері використав нержавіючу сталь, у якій вигадливо відображаються будівлі поруч.

      Дюссельдорф архітектура Френк Гері
      Дзеркальна будівля у багатофункціональному комплексі Френка Гері у Дюссельдорфі

      Комплекс, який місцеві називають "Новою митницею", є одним з символів сучасного Дюссельдорфа.

       

      7. Скульптура "Риба" (Барселона, Іспанія)

      Гігантську скульптуру з позолоченої сталі архітектор спроектував спеціально для Літніх Олімпійських Ігор у Барселоні у 1992 році.

      Споруда грайливо переливається на сонці і є в переліку найбільш популярних серед туристів, які відвідують Каталонію.

      У цій скульптурі Френк Гері зобразив свою улюблену рибу – коропа.

       

      8. Центр здоров'я мозку у Лас-Вегасі (США)

      Засновник центру Лу Руво, аби привернути увагу до проблем медицини і психічного здоров'я, побажав збудувати максимально незвичну будівлю. Проект Френка Гері ідеально для цього підходив.

      Центр здоровя мозку архітектура Лас Вегас Френк Гері
      Інтер'єр Центр здоров'я мозку у Лас-Вегасі

      Споруда, яка складається із 2 корпусів: один – у вигляді кількаповерхової споруди з прямими лініями, а другий – переплетінням ліній нагадує звивини людського мозку.

       

       

      У свої 90 Френк Гері продовжує працювати над новими проектами з власним бюро Gehry Partners і навіть встигає викладати онлайн-курс дизайну та архітектури.

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      Автор: Наталя Сколоздра
      Теги: Новини нерухомості Новини культури Архітектура Круті будівлі
      Джерело: 24 канал
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