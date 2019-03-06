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      Мост через реку и место для пикников: чем впечатляет здание ратуши на Фарерах

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      Здание муниципалитета Eystur выполняет роль не только обычной ратуши, она одновременно является мостом через реку и популярным среди туристов местом для отдыха.

      Проект Eysturkommuna Town Hall разработала датская студия Henning Larsen Architects, пишет Pragmatika.

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      До 2009 года река между регионами Лейрвик и Гета буквально служила границей между двумя независимыми областями. Ратуша, соединившая два берега, теперь выполняет роль моста.

      В здании общей площадью 750 квадратных метров разместили не только служебные кабинеты, здесь также есть общественная приемная. Зеленая крыша является популярным местом для прогулок среди местных и туристов.

      ратуша міст Фарерські острови
      На крыше ратуши можно устраивать пикники//Фото: Nic Lehoux

      Муниципалитет предлагает не только прогуливаться по нему, но и устраивать там пикники или другие развлечения.

      По замыслу архитекторов, ратуша-мост должа ненавязчиво вписаться в окружающий ландшафт.

      Дизайнер-архитектор Henning Larsen Architects Осбьорн Якобсен говорит, что в традиционной архитектуре Фарерских островов всегда трудно определить, где заканчивается пейзаж и начинается здание. Дизайн ратуши был продиктован концепцией размытых границ.

      ратуша міст краєвид Фарерські острови
      Здание ратуши-моста идеально вписывается в окружающий пейзаж//Фото: Nic Lehoux

      Не менее внешнего вида впечатляет и интерьер сооружения. Например, стойки для приема граждан расположены в помещении со стеклянным полом, сквозь который можно наблюдать за течением реки. Такое "окно в природу" создает дополнительную возможность для релакса.

      ратуша міст Фарерські острови інтер'єр
      Интерьер ратуши-моста в муниципалитете на Фарерах//Фото: Nic Lehoux

      Ратуша-мост в муниципалитете на Фарерских островах: смотрите видео

       

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      Теги: Новости недвижимости Архитектура Крутые здания Новости недвижимости мира Фотоновости
      Источник: 24 канал
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