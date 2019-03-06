Мост через реку и место для пикников: чем впечатляет здание ратуши на Фарерах
Здание муниципалитета Eystur выполняет роль не только обычной ратуши, она одновременно является мостом через реку и популярным среди туристов местом для отдыха.
Проект Eysturkommuna Town Hall разработала датская студия Henning Larsen Architects, пишет Pragmatika.
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До 2009 года река между регионами Лейрвик и Гета буквально служила границей между двумя независимыми областями. Ратуша, соединившая два берега, теперь выполняет роль моста.
В здании общей площадью 750 квадратных метров разместили не только служебные кабинеты, здесь также есть общественная приемная. Зеленая крыша является популярным местом для прогулок среди местных и туристов.
На крыше ратуши можно устраивать пикники//Фото: Nic Lehoux
Муниципалитет предлагает не только прогуливаться по нему, но и устраивать там пикники или другие развлечения.
По замыслу архитекторов, ратуша-мост должа ненавязчиво вписаться в окружающий ландшафт.
Дизайнер-архитектор Henning Larsen Architects Осбьорн Якобсен говорит, что в традиционной архитектуре Фарерских островов всегда трудно определить, где заканчивается пейзаж и начинается здание. Дизайн ратуши был продиктован концепцией размытых границ.
Здание ратуши-моста идеально вписывается в окружающий пейзаж//Фото: Nic Lehoux
Не менее внешнего вида впечатляет и интерьер сооружения. Например, стойки для приема граждан расположены в помещении со стеклянным полом, сквозь который можно наблюдать за течением реки. Такое "окно в природу" создает дополнительную возможность для релакса.
Интерьер ратуши-моста в муниципалитете на Фарерах//Фото: Nic Lehoux
Ратуша-мост в муниципалитете на Фарерских островах: смотрите видео