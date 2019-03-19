Сталеве торнадо у Провансі: як будують черговий шедевр Френка Гері – вражаюче відео

У місті Арлі, що на Лазурному узбережжі Франції, завершується будівництво нового неймовірного творіння одного з найвпливовіших архітекторів сучасності Френка Гері.

Відомий канадсько-американський архітектор, лауреат Прітцкерівської премії Френк Гері напередодні відсвяткував свій 90-й день народження.

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Нерухомість 24 писала про його найвідоміші споруди, які можна побачити у різних куточках світу.

У 2020-му чергове фантастичне творіння за проектом Френка Гері з'явиться на Лазурному узбережжі Франції у місті Арлі.

Закручена вежа, яка на перший погляд нагадує недолуге нагромадження скла і металу, стане форпостом сучасного культурного центру фонда Luma.



Панорама Арля з вежею нового культурного центру//Фото: dezeen.com

Проект замовила спадкоємиця фармацевтичної імперії Hoffmann-LaRoche Майя Хоффман.

За даними видання ArtNet, на проект сучасного культурного центру в Арлі вона виділила 150 мільйонів євро. Він розташувався на місці колишніх залізничних майстерень.

Вежа, спроектована Френком Гері, має висоту 56 метрів і виконана зі скла та бетону. Блискучі алюмінієві панелі встановлюють над конструкцією у формі круглого скляного атріуму, який нагадує знаменитий римський театр – один із символів міста.

Фасад будівлі повинен символізувати історичні руїни, які свого часу надихали Вінсента Ван Гога, – деякий час він жив в Арлі.

Відкриття вежі Bâtiment Ressource (Будівля Ресурсу), спроектованої Френком Гері, заплановане на 2020-й рік.

Тим часом у фонді Luma показують, як неординарна споруда виглядає у всій красі в процесі зведення.

Будівництво вежі нового культурного центру в Арлі: дивіться відео

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