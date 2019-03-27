Как выглядит самый высокий деревянный дом в мире: фото, видео

В Норвегии в городе Брумунддале построили деревянное здание Mjøstårnet высотой 85,4 метров.

Открыли его в марте 2019 года, он создан полностью из местных материалов и официально признан самым высоким деревянным зданием в мире, сообщает Moelven.

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Деревянная башня получила название в честь находящегося неподалеку самого большого озера Мьоса. Конструкция располагается на северо-восточном берегу озера в 1,5 часах езды на север от Осло.



Проект строительства

Автором проекта является Артур Бухардт. Идея строительства появилась у него, когда норвежские политики призывали людей больше думать о проблемах климата, местных продуктах и стабильности.



Автор проекта вдохновился проблемами климата

Также автор проекта вдохновился "Парижским соглашением", которое обязывает сокращать выброс углекислого газа.

Я принял этот вызов буквально, и, не спрашивая политиков, я что-то сделал. Строительство из древесины дает нам лучший мир, чтобы дышать. Это живой пример того, что возможно, что мы имеем и что мы можем сделать,

– заявил Артур Бухардт.

В 18-этажном многофункциональном здании расположены жилые апартаменты, отель, бассейн, офисные помещения и ресторан. Цены на апартаменты варьировались от 2,5 миллионов норвежских крон для наименьших 54 квадратных метров. В целом стоимость дома составляет от 500 до 600 миллионов норвежских крон.



Самое высокое деревянное здание состоит из 18 этажей

В самом высоком деервяном доме есть все для развлечений

Основной материал, который использовали при строительстве – кросс-ламинированная древесина, массив из наложенных друг на друга, проклеенных и спрессованных досок.

Этот материал является достаточно прочным для того, чтобы строить из него многоэтажные здания, и при этом плохо горит, не выделяя токсичных отходов. В основе конструкции – клееный брус, использованный вместо бетонных или стальных элементов.

Видео строительства самого высокого деревянного дома: