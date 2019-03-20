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      Уникальную кабинку для автономной жизни создали в Великобритании

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      Уникальную кабинку для автономной жизни создали в Великобритании
      Уникальную кабинку для автономной жизни создали в Великобритании / Interior.ru

      Кабина занимает площадь 15 квадратных метров, ее назвали Fuselage. Инновационная конструкция легкая, долговечная, а внутри – просторная. Вдохновленное принципами современного аэрокосмического дизайна, сооружение имеет размеры 3 на 5 метров и предлагает портативное решение для размещения.

      Корпус спроектирован и изготовлен из материалов, достаточно легких для того, чтобы кабину можно было поднять и установить на сваях в самых сложных условиях. Для проекта использовали экологически чистое сырье и переработанный алюминий. Об этом сообщает Interior.ru

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      Кабину можно установить самостоятельно или заказать установку у опытной команды фирмы-производителя. В зависимости от того, какую конструкцию выбирают покупатели, изготовление занимает 6-8 недель.

      Мобільний будинок виготовили у Великобританії
      Мобильный будинок виготовили у Великобританії

      После доставки, команда установки Tree Tents может установить Fusage за 2-4 дня, в зависимости от погоды.

      Ось так виглядає автономна кабіна всередині
      Вот так выглядит автономная кабина внутри

      Ориентировочная стоимость – 33 тысячи долларов, это уже с учетом установки.

      Кабіна будинок від британських архітекторів
      Кабина-дом от британских архитекторов

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      Теги: Новости недвижимости Крутые здания Цены на недвижимость
      Источник: 24 Канал
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