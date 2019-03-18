Ров, водопад и окна-соты: чем поражает здание посольства США в Лондоне

Новое здание посольства США в Лондоне напоминает футуристическую крепость в виде куба.

Сооружение открыли в начале 2018-го, однако местные и туристы относятся к нему довольно неоднозначно.

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12-этажное здание из стекла и бетона называют частичной копией европейских замков.



Здание посольства США в Лондоне

Необычной формы окна внешне напоминают соты, но, как уверяют проектировщики, они способны выдержать даже взрывы мощных бомб.



Окна здания посольства США в Лондоне

Сходства с крепостью зданию добавляет еще и то, что он, как настоящий средневековый замок, окружен 100-метровым рвом.

Кроме рва, здание украшает еще и красивый водопад, который маскирует оборонительную стену.



Интерьер посольства США в Лондоне

Интерьер посольства больше напоминает музей современного искусства и с первого взгляда даже не верится, что здесь располагается серьезное учреждение, в которой работает более 1000 сотрудников.

Here are the very first images taken of the inside our new Embassy in London. #33NineElmsLane pic.twitter.com/7IK9dYgccB — U.S. Embassy London (@USAinUK) 13 грудня 2017 р.

Проектированием этого здания занималось американское архитектурное бюро Kieran Timberlake. Его строительство обошлось в 750 миллионов фунтов стерлингов (почти 1 миллиард долларов США).

Здание посольства США в Лондоне: смотрите видео