Ров, водопад и окна-соты: чем поражает здание посольства США в Лондоне
Новое здание посольства США в Лондоне напоминает футуристическую крепость в виде куба.
Сооружение открыли в начале 2018-го, однако местные и туристы относятся к нему довольно неоднозначно.
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12-этажное здание из стекла и бетона называют частичной копией европейских замков.
Здание посольства США в Лондоне
Необычной формы окна внешне напоминают соты, но, как уверяют проектировщики, они способны выдержать даже взрывы мощных бомб.
Окна здания посольства США в Лондоне
Сходства с крепостью зданию добавляет еще и то, что он, как настоящий средневековый замок, окружен 100-метровым рвом.
Кроме рва, здание украшает еще и красивый водопад, который маскирует оборонительную стену.
Интерьер посольства США в Лондоне
Интерьер посольства больше напоминает музей современного искусства и с первого взгляда даже не верится, что здесь располагается серьезное учреждение, в которой работает более 1000 сотрудников.
Проектированием этого здания занималось американское архитектурное бюро Kieran Timberlake. Его строительство обошлось в 750 миллионов фунтов стерлингов (почти 1 миллиард долларов США).
Здание посольства США в Лондоне: смотрите видео
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