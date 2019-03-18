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      Ров, водопад и окна-соты: чем поражает здание посольства США в Лондоне

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      Новое здание посольства США в Лондоне напоминает футуристическую крепость в виде куба.

      Сооружение открыли в начале 2018-го, однако местные и туристы относятся к нему довольно неоднозначно.

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      12-этажное здание из стекла и бетона называют частичной копией европейских замков.

      США Лондон посольство будівля
      Здание посольства США в Лондоне

      Необычной формы окна внешне напоминают соты, но, как уверяют проектировщики, они способны выдержать даже взрывы мощных бомб.

      Вікна посольство США Лондон
      Окна здания посольства США в Лондоне

      Сходства с крепостью зданию добавляет еще и то, что он, как настоящий средневековый замок, окружен 100-метровым рвом.

      Кроме рва, здание украшает еще и красивый водопад, который маскирует оборонительную стену.

      посольство США Лондон
      Интерьер посольства США в Лондоне

      Интерьер посольства больше напоминает музей современного искусства и с первого взгляда даже не верится, что здесь располагается серьезное учреждение, в которой работает более 1000 сотрудников.

      Проектированием этого здания занималось американское архитектурное бюро Kieran Timberlake. Его строительство обошлось в 750 миллионов фунтов стерлингов (почти 1 миллиард долларов США).

      Здание посольства США в Лондоне: смотрите видео


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      Теги: Новости США Фотоновости Лондон Архитектура Крутые здания Новости недвижимости мира Новости недвижимости
      Источник: Dezeen
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