Рів, водоспад і вікна-соти: чим вражає будівля посольства США у Лондоні

Нова будівля посольства США у Лондоні нагадує футуристичну фортецю у вигляді куба.

Споруду відкрили на початку 2018-го, проте місцеві й туристи ставляться до неї доволі неоднозначно.

Дивіться також: У центрі Лондона з'явиться 300-метровий "Тюльпан": футуристичні фото

12-поверхову споруду зі скла і бетону називають частковою копією європейських замків.



Будівля посольства США у Лондоні

Незвичної форми вікна зовні нагадують соти, але, як запевняють, проектувальники вони здатні витримати навіть вибухи потужних бомб.



Вікна будівлі посольства США у Лондоні

Схожості з фортецею будівлі додає ще й те, що вона, як справжній середньовічний замок оточена 100-метровим ровом.

Окрім рову, будівлю прикрашає ще й красивий водоспад, який маскує оборонну стін.



Інтер'єр посольства США у Лондоні

Інтер'єр посольства більше нагадує музей сучасного мистецтва і з першого погляду навіть не віриться, що тут розташовується серйозна установа, у якій працює понад 1000 співробітників.

Here are the very first images taken of the inside our new Embassy in London. #33NineElmsLane pic.twitter.com/7IK9dYgccB — U.S. Embassy London (@USAinUK) 13 грудня 2017 р.

Проектування цієї будівлі займалось американське архітектурне бюро Kieran Timberlake. Його будівництво обійшлось у 750 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 1 мільйон доларів США).

Будівля посольства США у Лондоні: дивіться відео

Дивіться також: