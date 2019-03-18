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      Рів, водоспад і вікна-соти: чим вражає будівля посольства США у Лондоні

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      Нова будівля посольства США у Лондоні нагадує футуристичну фортецю у вигляді куба.

      Споруду відкрили на початку 2018-го, проте місцеві й туристи ставляться до неї доволі неоднозначно.

      Дивіться також: У центрі Лондона з'явиться 300-метровий "Тюльпан": футуристичні фото

      12-поверхову споруду зі скла і бетону називають частковою копією європейських замків.

      США Лондон посольство будівля
      Будівля посольства США у Лондоні

      Незвичної форми вікна зовні нагадують соти, але, як запевняють, проектувальники вони здатні витримати навіть вибухи потужних бомб.

      Вікна посольство США Лондон
      Вікна будівлі посольства США у Лондоні

      Схожості з фортецею будівлі додає ще й те, що вона, як справжній середньовічний замок оточена 100-метровим ровом.

      Окрім рову, будівлю прикрашає ще й красивий водоспад, який маскує оборонну стін.

      посольство США Лондон
      Інтер'єр посольства США у Лондоні

      Інтер'єр посольства більше нагадує музей сучасного мистецтва і з першого погляду навіть не віриться, що тут розташовується серйозна установа, у якій працює понад 1000 співробітників.

      Проектування цієї будівлі займалось американське архітектурне бюро Kieran Timberlake. Його будівництво обійшлось у 750 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 1 мільйон доларів США).

      Будівля посольства США у Лондоні: дивіться відео 

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      Теги: Новини США Фотоновини Новини нерухомості світу Круті будівлі Архітектура Лондон Новини нерухомості
      Джерело: Dezeen
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