Рів, водоспад і вікна-соти: чим вражає будівля посольства США у Лондоні
Нова будівля посольства США у Лондоні нагадує футуристичну фортецю у вигляді куба.
Споруду відкрили на початку 2018-го, проте місцеві й туристи ставляться до неї доволі неоднозначно.
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12-поверхову споруду зі скла і бетону називають частковою копією європейських замків.
Будівля посольства США у Лондоні
Незвичної форми вікна зовні нагадують соти, але, як запевняють, проектувальники вони здатні витримати навіть вибухи потужних бомб.
Вікна будівлі посольства США у Лондоні
Схожості з фортецею будівлі додає ще й те, що вона, як справжній середньовічний замок оточена 100-метровим ровом.
Окрім рову, будівлю прикрашає ще й красивий водоспад, який маскує оборонну стін.
Інтер'єр посольства США у Лондоні
Інтер'єр посольства більше нагадує музей сучасного мистецтва і з першого погляду навіть не віриться, що тут розташовується серйозна установа, у якій працює понад 1000 співробітників.
Проектування цієї будівлі займалось американське архітектурне бюро Kieran Timberlake. Його будівництво обійшлось у 750 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 1 мільйон доларів США).
Будівля посольства США у Лондоні: дивіться відео
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