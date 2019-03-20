Унікальну кабінку для автономного життя створили у Великобританії

Кабіна площею 15 квадратних метрів, її назвали Fuselage. Інноваційна конструкція легка, довговічна, а всередині – простора. Натхненна принципами сучасного аерокосмічного дизайну, споруда має розміри 3 на 5 метрів і пропонує портативне рішення для розміщення.

Корпус спроектований і виготовлений з матеріалів, досить легких для того, щоб кабіну можна було підняти і встановити на палях в найскладніших умовах. Для проекту використали екологічно чисту сировину і перероблений алюміній. Про це повідомляє Interior.ru

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Кабіну можна встановити самостійно або замовити установку у досвідченої команди фірми-виробника. Залежно від того, яку конструкцію вибирають покупці, виготовлення займає 6-8 тижнів.



Мобільний будинок виготовили у Великобританії

Після доставки, команда установки Tree Tents може встановити Fusage за 2-4 дні, в залежності від погоди.



Ось так виглядає автономна кабіна всередині

Орієнтовна вартість – 33 тисячі доларів, це вже із врахуванням установки.



Кабіна-будинок від британських архітекторів

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