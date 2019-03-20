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      Унікальну кабінку для автономного життя створили у Великобританії

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      Унікальну кабінку для автономного життя створили у Великобританії
      Унікальну кабінку для автономного життя створили у Великобританії / Interior.ru

      Кабіна площею 15 квадратних метрів, її назвали Fuselage. Інноваційна конструкція легка, довговічна, а всередині – простора. Натхненна принципами сучасного аерокосмічного дизайну, споруда має розміри 3 на 5 метрів і пропонує портативне рішення для розміщення.

      Корпус спроектований і виготовлений з матеріалів, досить легких для того, щоб кабіну можна було підняти і встановити на палях в найскладніших умовах. Для проекту використали екологічно чисту сировину і перероблений алюміній. Про це повідомляє Interior.ru

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      Кабіну можна встановити самостійно або замовити установку у досвідченої команди фірми-виробника. Залежно від того, яку конструкцію вибирають покупці, виготовлення займає 6-8 тижнів.

      Мобільний будинок виготовили у Великобританії
      Мобільний будинок виготовили у Великобританії

      Після доставки, команда установки Tree Tents може встановити Fusage за 2-4 дні, в залежності від погоди.

      Ось так виглядає автономна кабіна всередині
      Ось так виглядає автономна кабіна всередині

      Орієнтовна вартість – 33 тисячі доларів, це вже із врахуванням установки.

      Кабіна будинок від британських архітекторів
      Кабіна-будинок від британських архітекторів

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      Теги: Новини нерухомості Ціни на нерухомість Круті будівлі
      Джерело: 24 Канал
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