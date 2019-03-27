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      Як виглядає найвищий дерев'яний будинок у світі: фото, відео

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      Найвищий дерев'яний будинок
      Найвищий дерев'яний будинок / vollark.no

      У Норвегії у місті Брумунддале збудували дерев'яну будівлю Mjøstårnet висотою 85,4 метра.

      Відкрили її у березні 2019 року, створена вона повністю з місцевих матеріалів і офіційно визнано найвищою дерев'яною будівлею в світі, повідомляє Moelven.

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      Дерев'яна вежа отримала назву на честь знаходиться неподалік найбільшого озера Мйоса. Конструкція розташовується на північно-східному березі озера в 1,5 години їзди на північ від Осло.

      осло норвегія дерево найвища будівля
      Проект будівництва

      Автором проекту є Артур Бухардт. Ідея будівництва з'явилася в нього, коли норвезькі політики закликали людей більше думати про проблеми клімату, місцеві продукти та стабільність.

      бідівництво норвегія осло
      Автор проекту надихнувся проблемами клімату

      Також автор проекту надихнувся "Паризькою угодою", яка зобов'язує скорочення викидів вуглекислого газу.

      Я взяв цей виклик буквально, і, не запитуючи політиків, я щось зробив. Будівництво з деревини дарує нам кращий світ, дозволяє дихати,
      – заявив Артур Бухардт.

      У 18-поверховій багатофункціональній будівлі розташовані житлові апартаменти, готель, басейн, офісні приміщення та ресторан. Ціни на апартаменти варіювалися від 2,5 мільйонів норвезьких крон для найменших 54 квадратних метрів. Загалом вартість будинку становить від 500 до 600 мільйонів норвезьких крон.

      осло норвегія дерево найвищий будинок
      Найвища дерев'яна будівля складається з 18 поверхів

      найвища будівля осло норвегія
      У найвищому деерв'яному будинку є все для розваг

      Основний матеріал, який використовували при будівництві, – крос-ламінована деревина, масив з накладених один на одного, проклеєних і спресованих дощок.

      Цей матеріал є досить міцним для того, щоб будувати з нього багатоповерхові будівлі, і при цьому погано горить, не виділяючи токсичних відходів. В основі конструкції – клеєний брус, використаний замість бетонних або сталевих елементів.

      Відео будівництва найвищого дерев'яного будинку:

       

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості світу Норвегія Екологія
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