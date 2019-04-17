Университет с "эффектом домино": фото сногсшибательного сооружения

Массачусетский университет в США получил причудливую пристройку от архитектурного бюро Bjarke Ingles Group (BIG).

Над проектом работало нью-йоркское подразделение BIG в сотрудничестве с бостонской фирмой Goody Clancy, пишет Deezen.

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Инновационный центр площадью более 6,5 тысяч метров стал дополнением к старому зданию школы, которое было построено в 1964 году.

Фасад нового здания напоминает фигуру из домино, которая вот-вот упадет. Он сделан из прочных медных балок, которые постепенно кренятся в сторону.



Над проектом нового здания университета в Массачусетсе работало архитектурное бюро BIG

Внутри здания-домино расположилось просторное пространство для работы и отдыха. Стеклянная конструкция стен и крыши в светлое время суток наполняет здание дневным светом, а благодаря белому цвету в дизайне интерьера несмотря на огромный масштаб помещения создается ощущение уюта.

Интерьер инновационного центра Массачусетского университета: смотрите фото

Со старым зданием школы новое сооружение соединено двумя мостами.

Посмотрите на потрясающий проект плавучего города будущего, который представило архитектурное бюро BIG.