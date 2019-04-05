Плавучий город будущего: архитекторы презентовали невероятный проект

Известное датское архитектурное бюро Bjarke Ingels Group (BIG) совместно с компанией Oceanix представило концепцию плавучего города будущего, который имеет целью спасать от стихийных бедствий и катаклизмов.

Поселение будет рассчитано на 10 тысяч жителей.

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Населенные пункты будут спроектированы в виде специальных шестиугольных платформ, пришвартованных к дну океана.

Проект плавучего города будущего от архитектурного бюро BIG

На этих островках будет предусмотрено все необходимое для комфортного проживания – от пресной воды и электроэнергии до собственного выращивания продуктов.

В городе будут продуцировать электроэнергию и выращивать растения

Исследования утверждают, что к 2050 году 9 из 10 крупнейших мегаполисов мира будут затоплены из-за повышения уровня моря.

Море – это наша судьба, которая может стать нашим будущим,

– убежден основатель BIG Бьярке Ингельс.

Проект предусматривает, что в случае землетрясения, цунами или иной стихии, плавучий город можно будет отбуксировать на безопасное расстояние.

В случае стихийных бедствий город можно будет отбуксировать

Первый прототип такого города будущего планируют построить на Ист-Ривер в Нью-Йорке.

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