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      Плавучий город будущего: архитекторы презентовали невероятный проект

      36 Читати новину українською

      Известное датское архитектурное бюро Bjarke Ingels Group (BIG) совместно с компанией Oceanix представило концепцию плавучего города будущего, который имеет целью спасать от стихийных бедствий и катаклизмов.

      Поселение будет рассчитано на 10 тысяч жителей.

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      Населенные пункты будут спроектированы в виде специальных шестиугольных платформ, пришвартованных к дну океана.

      плавуче місто майбутнього

      Проект плавучего города будущего от архитектурного бюро BIG

      На этих островках будет предусмотрено все необходимое для комфортного проживания – от пресной воды и электроэнергии до собственного выращивания продуктов.

      місто мабутнього архітектура круті будівлі

      В городе будут продуцировать электроэнергию и выращивать растения

      Исследования утверждают, что к 2050 году 9 из 10 крупнейших мегаполисов мира будут затоплены из-за повышения уровня моря.

      Море – это наша судьба, которая может стать нашим будущим,
      убежден основатель BIG Бьярке Ингельс.

      Проект предусматривает, что в случае землетрясения, цунами или иной стихии, плавучий город можно будет отбуксировать на безопасное расстояние.

      місто майбутнього архітектура круті будівлі

      В случае стихийных бедствий город можно будет отбуксировать

      Первый прототип такого города будущего планируют построить на Ист-Ривер в Нью-Йорке.

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      Теги: Новости недвижимости Фотоновости Новости недвижимости мира Крутые здания Экология Архитектура
      Источник: 24 канал
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