Позавтракать под водой: фото с первого в Европе подводного ресторана

В Норвегии открылся первый в Европе подводный ресторан. Заведение под названием Under спроектировало местное архитектурное бюро Snøhetta.

Ресторан открылся в самой южной точке побережья неподалеку от коммуны.

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Здание спроектировано в виде полузатонувшего 34-метрового сооружения, которое по замыслу создателей со временем должно обрости водорослями и стать похожим на настоящий природный риф.

В этом месте часто бушуют штормы, поэтому для строительства первого в Европе подводного ресторана бюро Snøhetta использовало бетон, который способен выдержать давление и удары мощных волн.

Надводная часть ресторана выполнена из стилизованного дерева.



Первый подводный ресторан Европы в Норвегии

Сооружение также будет функционировать как исследовательский центр, где можно будет изучать изменения морского дна в течение всего года.

Интерьер заведения, без преувеличения, впечатляет – ощущение, что вы обедаете, находясь в это время под водой, наверное, трудно с чем-то сравнить.

В зависимости от сезона и цвета морского дна, пейзаж за окном будет меняться – от сапфирово-синего зимой до изумрудно-зеленого – в летние дни.

Чтобы подчеркнуть эти природные цвета, в ресторане установят специальную подсветку, а ночью будут подсвечивать дно, чтобы заманить рыбу.



Интерьер первого в Европе подводного ресторана

Ресторан сможет вместить одновременно 35-40 посетителей. Над меню заведения работали повара с опытом работы в ресторанах Michelin.

К слову, в китайском Шанхае работает роскошный отель, где можно переночевать в номерах под водой.