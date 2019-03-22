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      Позавтракать под водой: фото с первого в Европе подводного ресторана

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      В Норвегии открылся первый в Европе подводный ресторан. Заведение под названием Under спроектировало местное архитектурное бюро Snøhetta.

      Ресторан открылся в самой южной точке побережья неподалеку от коммуны.

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      Здание спроектировано в виде полузатонувшего 34-метрового сооружения, которое по замыслу создателей со временем должно обрости водорослями и стать похожим на настоящий природный риф.

      В этом месте часто бушуют штормы, поэтому для строительства первого в Европе подводного ресторана бюро Snøhetta использовало бетон, который способен выдержать давление и удары мощных волн.

      Надводная часть ресторана выполнена из стилизованного дерева.

      ресторан Норвегія архітектура
      Первый подводный ресторан Европы в Норвегии

      Сооружение также будет функционировать как исследовательский центр, где можно будет изучать изменения морского дна в течение всего года.

      Интерьер заведения, без преувеличения, впечатляет – ощущение, что вы обедаете, находясь в это время под водой, наверное, трудно с чем-то сравнить.

       

       

      В зависимости от сезона и цвета морского дна, пейзаж за окном будет меняться – от сапфирово-синего зимой до изумрудно-зеленого – в летние дни.

      Чтобы подчеркнуть эти природные цвета, в ресторане установят специальную подсветку, а ночью будут подсвечивать дно, чтобы заманить рыбу.

      ресторан Норвегія архітектура
      Интерьер первого в Европе подводного ресторана

      Ресторан сможет вместить одновременно 35-40 посетителей. Над меню заведения работали повара с опытом работы в ресторанах Michelin.

      К слову, в китайском Шанхае работает роскошный отель, где можно переночевать в номерах под водой.

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      Теги: Новости недвижимости Крутые здания Архитектура Норвегия Новости недвижимости мира Фотоновости
      Источник: 24 канал
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