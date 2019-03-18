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      Лестница-соты открылись в Нью-Йорке: чем поражает здание

      62 Читати новину українською
      Смотровая площадка the Vessel открылась в Нью-Йорке
      Смотровая площадка the Vessel открылась в Нью-Йорке / dezeen.com

      В Нью-Йорке открылось для посетителей одно из самых ожидаемых зданий 2019 года - новая туристическая приманка Манхэттена смотровая площадка The Vessel.

      Здание Vessel авторства британского архитектора Томаса Гетервика, сконструировано из 154 пар лестниц, которые соединены между собой. Издалека она напоминает гигантские пчелиные соты.

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      Отныне новыми панорамами Манхэттена может насладиться каждый желающий, пишет Dezeen.

      Vessel круті будівлі архітектура
      Смотровая площадка The Vessel открылась в Нью-Йорке/ / Фото: Dezeen.com

      Стюарт Вуд из группы Heatherwick Studio признался, что ничего похожего архитекторам не приходилось разрабатывать раньше и вряд ли когда-нибудь придется проектировать что-то похожее.

      Это не здание, это не скульптура, это не художественная работа, и все же она имеет масштаб и актуальность для всех этих типологий,
      – рассказал Стюарт Вуд журналистам.

      оглядовий майданчик сходи соти Нью Йорк The Vessel
      Внешне здание напоминает гигантские соты//Фото: Dezeen.com

      Кроме умопомрачительных пейзажей на реку Гудзон, которые открываются с лестницы Vessel, по словам архитекторов, лучшие панорамы здесь открываются внутрь.

      The Vessel панорама Гудзон
      Панорама на Гудзон, которая открывается со смотровой площадки//Фото: Dezeen.com

      Пользователи делятся в соцсетях первыми фото после открытия новой смотровой площадки.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Made it to #TheVessel - #CenterPiece at @HudsonYards (New York's NEW landmark just opened 3/15/19). It is a honeycomb-shaped, 15-story climbable #SpiralStaircase #ArtInstallation by #ThomasHeatherwick with 2500 steps and 80 viewing platforms. Ready to "climb" to the top wearing my #NeonYellow #BrightYellow #Crystals #CrystalNecklace #EmbellishedNecklace #StatementNecklace from @MySistersPrettyThings (SHOP NOW at http://MySistersPrettyThings.weebly.com) . . . . #MySistersPrettyThings #HudsonYards #HelloHudsonYards #Vessel #TheVesselNYC #Architecture #Structure #InfinityStairs #InfinityStaircase #StatementNecklaces #FashionStatement #FashionJewelry #FashionAccessory #FashionAccessories #NewYorkCity #ILoveNewYork #ILoveNY #Nobis #ThisIsNobis

      Допис, поширений Rebecca Kristen L (@mysistersprettythings)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      the vessel has arrived

      Допис, поширений Ricardo Navamuel (@ricnava)

      Рядом со строением вскоре должен открыться культурный центр The Shed – Недвижимость 24 показывала, как происходит его строительство.

      Смотрите также: Топ-10 самых ожидаемых сооружений 2019 года

      Смотрите видео, как строят культурный центр The Shed в Нью-Йорке:

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      blog_ava
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      Теги: Новости недвижимости Новости США Нью-Йорк Крутые здания Новости недвижимости мира Архитектура
      Источник: 24 rанал
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