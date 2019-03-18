Лестница-соты открылись в Нью-Йорке: чем поражает здание

В Нью-Йорке открылось для посетителей одно из самых ожидаемых зданий 2019 года - новая туристическая приманка Манхэттена смотровая площадка The Vessel.

Здание Vessel авторства британского архитектора Томаса Гетервика, сконструировано из 154 пар лестниц, которые соединены между собой. Издалека она напоминает гигантские пчелиные соты.

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Отныне новыми панорамами Манхэттена может насладиться каждый желающий, пишет Dezeen.



Смотровая площадка The Vessel открылась в Нью-Йорке/ / Фото: Dezeen.com

Стюарт Вуд из группы Heatherwick Studio признался, что ничего похожего архитекторам не приходилось разрабатывать раньше и вряд ли когда-нибудь придется проектировать что-то похожее.

Это не здание, это не скульптура, это не художественная работа, и все же она имеет масштаб и актуальность для всех этих типологий,

– рассказал Стюарт Вуд журналистам.



Внешне здание напоминает гигантские соты//Фото: Dezeen.com

Кроме умопомрачительных пейзажей на реку Гудзон, которые открываются с лестницы Vessel, по словам архитекторов, лучшие панорамы здесь открываются внутрь.



Панорама на Гудзон, которая открывается со смотровой площадки//Фото: Dezeen.com

Пользователи делятся в соцсетях первыми фото после открытия новой смотровой площадки.

The Vessel @ Hudson Yard!!!! Amazing pic.twitter.com/yhW8dm6X4R — Chele Meyer (@MeyerAna) 18 березня 2019 р.

Рядом со строением вскоре должен открыться культурный центр The Shed – Недвижимость 24 показывала, как происходит его строительство.

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Смотрите видео, как строят культурный центр The Shed в Нью-Йорке:

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