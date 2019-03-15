Зеленая крыша-лабиринт в Тайване: это вас точно удивит

Так с высоты будет выглядеть оптовый рынок овощей и фруктов в Тайване. Террасированный ландшафт на крыше функционального сооружения разработали в голландской архитектурной студии MVRDV.

Нижний уровень рынка будет мало чем отличаться от обычной крытой торговой площади – там разместятся торговые прилавки и рампы для выгрузки и загрузки товаров. В четырехэтажном здании, разместят кафе, административные и офисные помещения. А необычная крыша превратит рынок в уникальный общественный центр. Об этом сообщает Pragmatika.media.

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Искусственный ландшафт становится продолжением окружающих его зеленых холмов, природной среды Тайваня. На зеленых террасах будут высажены не декоративные растения, а местные сельскохозяйственные культуры: рис, чай, ананасы, цитрусовые и другие.

Архитекторы предусмотрели на террасах множество мест для отдыха и столики для пикников. По идее проектировщиков крыша нового рынка может стать местом для проведения открытых уроков для школьников и даже выставочным центром для демонстрации новых фермерских продуктов.

Строительные работы на участке уже начались. Новый рынок планируют открыть в конце 2020-го – в субтропическом климате Тайваня сезон фруктов продолжается в течение всего года.