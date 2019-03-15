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      Зелений дах-лабіринт у Тайвані: це вас точно здивує

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      Зелений дах-лабіринт від MVRDV: він вас здивує
      Зелений дах-лабіринт від MVRDV: він вас здивує / Pragmatika.media

      Так з висоти буде виглядати оптовий ринок овочів та фруктів у Тайвані. Терасує ландшафт на даху функціонального споруди розробили в голландської архітектурної студії MVRDV.

      Нижній рівень ринку буде мало чим відрізнятися від звичайної критої торгової площі – там розмістяться торгові прилавки і рампи для вивантаження та завантаження товарів. У чотириповерховій будівлі,  розмістять кафе, адміністративні та офісні приміщення. А незвичайний дах перетворить ринок в унікальний суспільний центр. Про це повідомляє Pragmatika.media.

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      Штучний ландшафт стає продовженням оточуючих його зелених пагорбів, природного середовища Тайваню. На зелених терасах будуть висаджені не декоративні рослини, а місцеві сільськогосподарські культури: рис, чай, ананаси, цитрусові та інші.

      Архітектори передбачили на терасах безліч місць для відпочинку та столики для пікніків. За ідеєю проектувальників дах нового ринку може стати місцем для проведення відкритих уроків для школярів і навіть виставковим центром для демонстрації нових фермерських продуктів.

      Будівельні роботи на ділянці вже почалися. Новий ринок планують відкрити в кінці 2020-го – в субтропічному кліматі Тайваня сезон фруктів триває впродовж всього року.

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      Теги: Новини нерухомості світу Круті будівлі Архітектура Новини нерухомості
      Джерело: 24 Канал
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