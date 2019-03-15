Зелений дах-лабіринт у Тайвані: це вас точно здивує

Так з висоти буде виглядати оптовий ринок овочів та фруктів у Тайвані. Терасує ландшафт на даху функціонального споруди розробили в голландської архітектурної студії MVRDV.

Нижній рівень ринку буде мало чим відрізнятися від звичайної критої торгової площі – там розмістяться торгові прилавки і рампи для вивантаження та завантаження товарів. У чотириповерховій будівлі, розмістять кафе, адміністративні та офісні приміщення. А незвичайний дах перетворить ринок в унікальний суспільний центр. Про це повідомляє Pragmatika.media.

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Штучний ландшафт стає продовженням оточуючих його зелених пагорбів, природного середовища Тайваню. На зелених терасах будуть висаджені не декоративні рослини, а місцеві сільськогосподарські культури: рис, чай, ананаси, цитрусові та інші.

Архітектори передбачили на терасах безліч місць для відпочинку та столики для пікніків. За ідеєю проектувальників дах нового ринку може стати місцем для проведення відкритих уроків для школярів і навіть виставковим центром для демонстрації нових фермерських продуктів.

Будівельні роботи на ділянці вже почалися. Новий ринок планують відкрити в кінці 2020-го – в субтропічному кліматі Тайваня сезон фруктів триває впродовж всього року.