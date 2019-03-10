Кафе з картону: еко-інтер'єр забійгайлівки в діловому центрі Мумбаї
В одному з найбільших міст світу індійському Мумбаї відкрилось кафе, інтер'єр якого зроблений повністю з переробленого картону.
Інтер'єр закладу спроектувала дизайн-студія NUDES, пише designboom.
Дивіться також: Мрія екоактивіста: у Данії збудують унікальний квартал з перероблених матеріалів
Кафе Cardboard можна відшукати в діловому центрі індійського Мегаполіса.
З гофрованого картону тут зроблені меблі, оздоблення стін, абажури для ламп і навіть крісла.
Інтер'єр кафе з картону у Мумбаї
Цей матеріал придатний для повторного використання і на 100% розкладається. Картон забезпечує чудову звукоізоляцію у закладі.
Меблі, виготовлені з цієї вторсировини до всього ще й дуже легкі, їх можна переставляти без зайвих зусиль.
Меблі у кафе з картону можна легко переносити
Дизайнери зізнаються, що різних текстур поверхонь вдалось досягнути завдяки тому, що картон нарізали під різними кутами.
Завдяки екстравагантному інтер'єру заклад є популярним серед місцевих та туристів. Вечеря на двох тут обійдеться в середньому у 900 індійських рупій (приблизно 13 доларів США).