Кафе з картону: еко-інтер'єр забійгайлівки в діловому центрі Мумбаї

В одному з найбільших міст світу індійському Мумбаї відкрилось кафе, інтер'єр якого зроблений повністю з переробленого картону.

Інтер'єр закладу спроектувала дизайн-студія NUDES, пише designboom.

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Кафе Cardboard можна відшукати в діловому центрі індійського Мегаполіса.

З гофрованого картону тут зроблені меблі, оздоблення стін, абажури для ламп і навіть крісла.



Інтер'єр кафе з картону у Мумбаї

Цей матеріал придатний для повторного використання і на 100% розкладається. Картон забезпечує чудову звукоізоляцію у закладі.

Меблі, виготовлені з цієї вторсировини до всього ще й дуже легкі, їх можна переставляти без зайвих зусиль.



Меблі у кафе з картону можна легко переносити

Дизайнери зізнаються, що різних текстур поверхонь вдалось досягнути завдяки тому, що картон нарізали під різними кутами.

Завдяки екстравагантному інтер'єру заклад є популярним серед місцевих та туристів. Вечеря на двох тут обійдеться в середньому у 900 індійських рупій (приблизно 13 доларів США).