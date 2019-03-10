Кафе из картона: эко-интерьер забегаловки в деловом центре Мумбаи
В одном из крупнейших городов мира индийском Мумбаи открылось кафе, интерьер которого сделан полностью из переработанного картона.
Интерьер заведения спроектировала дизайн-студия NUDES, пишет designboom.
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Кафе Cardboard можно найти в деловом центре индийского мегаполиса.
Из гофрированного картона здесь сделана мебель, отделка стен, абажуры для ламп и даже кресла.
Интерьер кафе из картона в Мумбаи
Этот материал пригоден для повторного использования и на 100% разлагается. Картон обеспечивает превосходную звукоизоляцию в учреждении.
Мебель, изготовленная из этого вторсырья ко всему еще и очень легкая, ее можно переставлять без лишних усилий.
Мебель в кафе из картона можно легко переносить
Дизайнеры признаются, что различных текстур поверхностей удалось достичь благодаря тому, что картон нарезали под разными углами.
Благодаря экстравагантному интерьеру заведение популярно среди местных и туристов. Ужин на двоих здесь обойдется в среднем в 900 индийских рупий (примерно 13 долларов США).