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      Кафе из картона: эко-интерьер забегаловки в деловом центре Мумбаи

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      В одном из крупнейших городов мира индийском Мумбаи открылось кафе, интерьер которого сделан полностью из переработанного картона.

      Интерьер заведения спроектировала дизайн-студия NUDES, пишет designboom.

      Смотрите также: Мечта экоактивиста: в Дании построят уникальный квартал из переработанных материалов

      Кафе Cardboard можно найти в деловом центре индийского мегаполиса.

      Из гофрированного картона здесь сделана мебель, отделка стен, абажуры для ламп и даже кресла.

      кафе картон мумбаї
      Интерьер кафе из картона в Мумбаи

      Этот материал пригоден для повторного использования и на 100% разлагается. Картон обеспечивает превосходную звукоизоляцию в учреждении.

      Мебель, изготовленная из этого вторсырья ко всему еще и очень легкая, ее можно переставлять без лишних усилий.

      інтерєр кафе мумбаї
      Мебель в кафе из картона можно легко переносить

      Дизайнеры признаются, что различных текстур поверхностей удалось достичь благодаря тому, что картон нарезали под разными углами.

      Благодаря экстравагантному интерьеру заведение популярно среди местных и туристов. Ужин на двоих здесь обойдется в среднем в 900 индийских рупий (примерно 13 долларов США).

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      Теги: Новости недвижимости Идеи для интерьера Дизайн Индия Фотоновости
      Источник: 24 канал
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